Воркшоп «Криптопрорыв 4.0»: как инвестору адаптировать свою стратегию к изменениям

Академия Минфин проводит онлайн-воркшоп «Криптопрорыв 4.0»
Крипторынок в последние годы бысто меняется. Работавшие ранее инвестиционные стратегии сегодня уже не дают тех же результатов. Чтобы помочь инвесторам разобраться в новых условиях, Академия Минфин проведет 2-часовой онлайн-воркшоп «Криптопрорыв 4.0» .
Еще несколько лет назад динамика крипторынка в значительной степени зависела от действий розничных инвесторов и характеризовалась высокой волатильностью. Сейчас баланс меняется: рынок постепенно становится более структурированным, и все больше на него влияют институциональные игроки.
В новых условиях инвестору важно не только следить за трендами рынка, но и понимать:
  • как изменилась логика движения капитала;
  • какие инструменты остаются эффективными;
  • как оценивать риски и действовать в новых условиях
Именно об этом будем говорить 2 апреля в 19:00 во время практического онлайн-воркшопа «Криптопрорыв 4.0. Действия инвестора на крипторынке в 2026 году».
👤 Спикер — Михаил Серюга, криптоинвестор с более чем 13-летним опытом. Ведет публичный криптопортфель на сайте «Минфин»: в разные годы его доходность достигала 40% на альткоинах и более 60% на фундаментальных активах.
Что в программе

Спикер подробно и на примерах разберет следующие темы:
  • как трансформировался крипторынок после запуска Bitcoin ETF;
  • какую роль играет институциональный капитал;
  • какие инструменты реально работают (staking, DeFi, стратегии со стейблкоинами);
  • принципы формирования портфеля для разных бюджетов;
  • как определять изменение рыночных фаз;
  • как составить свой план действий на 2026 год.
Также рассмотрит примеры образовательных портфелей с разным стартовым капиталом — от $500 до $5000+, чтобы участники могли адаптировать подход под свои возможности.
В конце воркшопа будет блок Q&A с разбором вопросов и реальных ситуаций.
В результате вы получите системное понимание структуры крипторынка и фактически готовый план действий на ближайший период.

Кому будет полезно

  • инвесторам, которые уже работают с криптовалютами и хотят обновить стратегию;
  • тем, кто только планирует зайти на рынок и ищет системное понимание;
  • инвесторам из других активов, рассматривающих крипту как часть портфеля;
  • всем, кто хочет принимать решения на основе анализа, а не эмоций.

Формат и стоимость

Воркшоп пройдет в онлайн-формате 2 апреля, начало в 19:00. Ориентировочная продолжительность — 2 часа + блок Q&A.
Все зарегистрированные участники получат доступ к записи воркшопа и дополнительных материалов.
До 27 марта действует специальная цена — 1500 грн (вместо 2000 грн). После этой даты стоимость возрастет, так что успейте зарегистрироваться.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
