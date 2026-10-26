Воркшоп «AI и инвестиции 2.0» от Академии Минфин: как анализировать фондовый рынок с помощью AI

На воркшопе «AI и инвестиции 2.0» разберем с практической стороны, как использовать искусственный интеллект для работы с фондовым рынком — от поиска компаний и ETF до анализа рисков и построения инвестиционных сценариев. Рассказываем подробнее о программе и стоимости участия.

Искусственный интеллект способен упростить работу с фондовым рынком: быстро находить данные, сравнивать компании и ETF, анализировать показатели и проверять инвестиционные идеи. Однако он не всегда дает правильные ответы. Важно уметь проверять источники, находить слабые места в собственном тезисе и критически оценивать выводы, генерируемые AI.

Учиться этому будем в четверг, 29 октября. Успейте присоединиться — к концу дня 27 октября действует специальная цена.

🗓 КОГДА: 29 октября, начало в 19:00

💻 ФОРМАТ: онлайн, ~2 час. + Q&A 15−20 мин. Запись будет.

Чего ждать от участия

Сразу предупреждаем, что этот воркшоп не даст вам очаровательного промпта для мгновенного заработка на фондовом рынке.

Вы получите практическую методику работы с AI, которую сможете применять для собственных инвестиционных кейсов — от поиска и анализа данных до проверки гипотез, сравнения компаний, конкретных ETF и принятия решений.

В течение 2 часов на практических примерах будем учиться:

исследовать компании, секторы и ETF и сравнивать потенциальный доход от инвестиций;

анализировать бизнес-модель компании, ее выручку, прибыль, маржинальность, cash flow, долговую нагрузку и конкурентную среду;

работать с финансовыми мультипликаторами и оценивать компанию не только по качеству бизнеса, но и с точки зрения инвестиционной привлекательности;

проверять собственные инвестиционные гипотезы, находить аргументы против и выявлять потенциальные риски;

строить Bull, Base и Bear сценарии для оценки разных вариантов развития событий;

разбирать структуру ETF, оценивать концентрацию фонда, наибольшие позиции и дублирование активов в портфеле;

проверять источники, данные и выводы, предлагаемые AI.

Кому будет полезно

Для опытных инвесторов это возможность научиться быстрее работать с большим объемом данных, анализировать компании, ETF, изменения на рынках.

Тем, кто только начинает изучать тему инвестиций в фондовый рынок, воркшоп поможет перейти от хаотических промптов к системному и самостоятельному подходу.

О спикере

Воркшоп проведет Михаил Пацан — предприниматель, инвестор, инноватор, эксперт по бизнес-анализу, искусственному интеллекту и Web3 с 23-летним опытом в области технологий и инвестиций.

Основатель и руководитель Web3-университета инновационного образования Learn to Earn Global и ИТ-компании AISync Global, внедряющей интеллектуальные системы на базе агентского ИИ в государственном и корпоративном секторе.

Как присоединиться

Чтобы получить доступ к прямой трансляции, зарегистрируйтесь и оплатите участие.

Стоимость участия — 2000 гривен до 27 октября включительно. Ближе к происшествию цена вырастет.