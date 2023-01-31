Волонтер или многодетный отец: под Киевом заблокировали схему для уклонистов — Finance.ua

Волонтер или многодетный отец: под Киевом заблокировали схему для уклонистов Сегодня 17:35 — Криминал

6 тыс. долл. США за справку о многодетной семье или занятии волонтерством — разоблачена очередная незаконная схема выезда за границу.

Об этом сообщила Киевская прокуратура.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержаны и уведомлены о подозрении 28-летний мужчина по факту организации незаконной переправки призывников через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, житель Киевщины вместе с другими лицами предлагал мужчинам призывного возраста, желающим пересечь государственную границу Украины, изготовить поддельные документы, разрешающие такой проезд в условиях военного положения.

В частности, предлагалось оформление документов о многодетной семье, а также регистрация в системе «Шлях» водителем-волонтером. Стоимость таких «услуг» составляла 6-7 тысяч долларов США, в зависимости от вида поддельного документа.

В ходе контроля за совершением преступления после получения части денежных средств мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В ходе проведения обысков обнаружены мобильные телефоны со сведениями о гражданах, обращавшихся за незаконной услугой, документация с их анкетными данными и денежные средства.

Идет досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме. Разоблачение противоправных действий проводилось прокурорами совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве совместно с оперативниками ГУ СБ Украины.

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