Волноваха, Ахтырка, Чернигов и Николаев: Нацбанк ввел в обращение памятные медали в честь городов-героев — Finance.ua

Волноваха, Ахтырка, Чернигов и Николаев: Нацбанк ввел в обращение памятные медали в честь городов-героев Сегодня 17:10 — Личные финансы

Волноваха, Ахтырка, Чернигов и Николаев: Нацбанк ввел в обращение памятные медали в честь городов-героев

Национальный банк Украины ввел в обращение памятные медали в честь городов-героев: Николаева, Волновахи, Ахтырки и Чернигова. Все памятные медали выпущены тиражом в 100 тыс. штук.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«С 31 марта они будут доступны для покупки в интернет-магазине Национального банка и в отделениях банков-дистрибьюторов в Киеве и Киевской области», — сказано в сообщении.

Памятные медали посвящены празднованию подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных при защите этих городов от вооруженной агрессии россии против Украины.

На аверсах и реверсах медалей кроме Государственного Герба Украины размещены символы городов, а также строки и символы из произведений Лины Костенко и Ивана Багряного.

Художник памятных медалей, посвященных Николаеву и Чернигову — Наталья Фандикова, а медалей, посвященных Ахтырке и Волновахе — Марина Куц.

Изображение: НБУ

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