Volkswagen выпустит электрокар по цене до 20 тыс. евро — Finance.ua
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Volkswagen выпустит электрокар по цене до 20 тыс. евро

Фондовый рынок
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Немецкий автостроительный концерн VW пообещал выпустить на рынок электромобиль, который будет стоить менее 20 000 евро. Этот электрокар Volkswagen, как ожидается, появится в 2026-2027 годах.
Об этом рассказал руководитель бренда Volkswagen Томас Шефер, пишет Bloomberg. Он добавил, что сейчас еще не решено, где будет строиться этот автомобиль.
Чтобы не выйти за целевой ценник, вероятно, его придется построить в «более дешевом месте», чем Европа. В то же время компания представила концепт своего компактного электрокара Volkwagen ID.2all, который будет стоить менее 25 000 евро, когда выйдет в 2025 году.
Переднеприводный автомобиль с двигателем мощностью 223 л.с. будет способен разогнаться до 100 км менее чем за семь секунд и преодолеть около 480 миль (772 км) на одной зарядке. Модель будет такой же просторной, как Golf, и такой же недорогой, как Polo, сообщили в VW.
Volkswagen выпустит электрокар по цене до 20 тыс. евро
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В эпоху «электричек» VW трудно идти в ногу с электрокарами Tesla или остановить падение спроса на свои автомобили в Китае, где активизировались местные автопроизводители.
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По материалам:
Autoconsulting
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