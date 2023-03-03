Volkswagen рассматривает выход из россии — Finance.ua

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Volkswagen рассматривает выход из россии

Фондовый рынок
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Volkswagen рассматривает выход из россии
Volkswagen рассматривает выход из россии
Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность продажи своих российских активов, но решение пока не принято, сообщили Volkswagen и Минпромторг рф.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
В частности, рассматривается продажа завода Volkswagen в Калуге российскому автодилеру Авилон. По словам одного из источников, Авилон станет покупателем актива, финальное согласование сделки запланировано на 3 марта.
«Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем разные сценарии дальнейшего развития событий. Один из вариантов — продажа активов „Фольксваген Груп Рус“ третьей стороне. Однако решение на этот счет пока не принято», — сообщила пресс-служба российского офиса Volkswagen в ответ на запрос Reuters.
Минпромторг рф подтвердил, что продажа российских активов Volkswagen рассматривается и «разрабатываются различные сценарии дальнейшего развития завода Volkswagen в Калуге. Как один из возможных вариантов действительно рассматривается продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне. Окончательное решение находится на этапе формирования.
Завод Volkswagen в Калуге мощностью 225 000 автомобилей в год выпускал Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid.
В марте прошлого года заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде прекратили производство после того, как концерн сообщил об остановке деятельности в россии до последующего уведомления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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