Volkswagen приготовил конкурента для Tesla 3 (фото) — Finance.ua

Volkswagen приготовил конкурента для Tesla 3 (фото) 29.06.2022, 01:47 — Технологии&Авто

Volkswagen приготовил конкурента для Tesla 3 (фото)

Компания Volkswagen показала фото нового члена электрического семейства ID. на платформе MEB — седан ID.Aero. Пока это концепт, но уже во второй половине следующего года он может стать серийной машиной. А прием предварительных заказов вообще может стартовать раньше.

По размерам Volkswagen ID.Aero близок к Tesla Model 3, так что новая четырехдверка — потенциальный конкурент последней. Стилистически модель близка к другим «айдишкам» — хэтчбеку ID.3 и кроссоверу ID.4.

Объявлены некоторые характеристики модели. По заявлению производителя, запас хода Volkswagen ID.Aero достигает 620 км по циклу WLTP. Обеспечивает его батарея емкостью 77 кВт*ч. Особенность в том, что большой пробег электроседан получает собственно не за счет огромного аккумулятора, а вследствие хорошей энергоэффективности. Его целевое потребление составляет около 12 кВт*ч/100 км.

Большая роль в этом отведена аэродинамике — коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,23. Это очень хороший показатель, близкий к той же Tesla Model 3. Достигнут он был не только за счет максимальной обтекаемости кузова, но и некоторых мелочей вроде сенсорных ручек двери (вместо обычно выпирающих традиционных).

Вероятно, еще одной сильной стороной является небольшая масса автомобиля, но по этому поводу производитель пока ничего не говорит.

Впрочем, надо сказать, что Volkswagen не видит в Tesla соперника ID. Aero, в Вольфсбурге его рассматривают как электрическую замену Passat (хотя последнее слово в общем итоге за решением потребителя). Сначала электроседан выйдет на рынок Китая, потом появится в Европе, а в самом конце — в Северной Америке.

Телеканал 24 По материалам:

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