Volkswagen приготовил конкурента для Tesla 3 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volkswagen приготовил конкурента для Tesla 3 (фото)

Технологии&Авто
32
Volkswagen приготовил конкурента для Tesla 3 (фото)
Volkswagen приготовил конкурента для Tesla 3 (фото)
Компания Volkswagen показала фото нового члена электрического семейства ID. на платформе MEB — седан ID.Aero. Пока это концепт, но уже во второй половине следующего года он может стать серийной машиной. А прием предварительных заказов вообще может стартовать раньше.
По размерам Volkswagen ID.Aero близок к Tesla Model 3, так что новая четырехдверка — потенциальный конкурент последней. Стилистически модель близка к другим «айдишкам» — хэтчбеку ID.3 и кроссоверу ID.4.
Volkswagen приготовил конкурента для Tesla 3 (фото)
Объявлены некоторые характеристики модели. По заявлению производителя, запас хода Volkswagen ID.Aero достигает 620 км по циклу WLTP. Обеспечивает его батарея емкостью 77 кВт*ч. Особенность в том, что большой пробег электроседан получает собственно не за счет огромного аккумулятора, а вследствие хорошей энергоэффективности. Его целевое потребление составляет около 12 кВт*ч/100 км.
Место для вашей рекламы
Большая роль в этом отведена аэродинамике — коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,23. Это очень хороший показатель, близкий к той же Tesla Model 3. Достигнут он был не только за счет максимальной обтекаемости кузова, но и некоторых мелочей вроде сенсорных ручек двери (вместо обычно выпирающих традиционных).
Volkswagen приготовил конкурента для Tesla 3 (фото)
Вероятно, еще одной сильной стороной является небольшая масса автомобиля, но по этому поводу производитель пока ничего не говорит.
Впрочем, надо сказать, что Volkswagen не видит в Tesla соперника ID. Aero, в Вольфсбурге его рассматривают как электрическую замену Passat (хотя последнее слово в общем итоге за решением потребителя). Сначала электроседан выйдет на рынок Китая, потом появится в Европе, а в самом конце — в Северной Америке.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.