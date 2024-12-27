Volkswagen прекратил производство легендарного двигателя VR6 — Finance.ua
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Volkswagen прекратил производство легендарного двигателя VR6

Фондовый рынок
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На заводе Volkswagen был собран последний двигатель VR6. Таким образом, 34-летняя история производства этого уникального силового агрегата подошла к концу. Об этом пишет Carthrottle.
За все время было выпущено почти 1,87 млн ​​таких двигателей, которые устанавливали на разные модели концерна. Впервые представленный на Женевском автосалоне 1991 года в составе Golf третьего поколения двигатель VR6 получил признание автолюбителей. Впоследствии этим агрегатом оснащали такие модели, как Passat, Touareg и премиальный Phaeton, а также использовался другими брендами группы — от Audi Q7 до Porsche Cayenne.
Главным преимуществом VR6 была его компактность при сохранении высокой мощности, что делало его идеальным решением для переднеприводных автомобилей. Появление более экономичных турбированных четырехцилиндровых двигателей постепенно вытеснило этот атмосферный мотор с рынка.
Ранее стало известно, что тысячи новеньких Volkswagen и Audi ржавеют под открытым небом в Германии.
Напомним, Volkswagen, BMW, Audi и Mercedes заявили о резком падении прибыли.
По материалам:
mmr.ua
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