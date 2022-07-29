Volkswagen представил первый прототип летающего такси — Finance.ua

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Volkswagen представил первый прототип летающего такси

Технологии&Авто
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Volkswagen представил первый прототип летающего такси
Volkswagen представил первый прототип летающего такси
Немецкий концерн Volkswagen ведет разработку беспилотного летающего такси V.MO, первый прототип которого представили в Пекине.
Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.
«Летающее такси» Volkswagen V.MO разрабатывают в китайском подразделении концерна. Первый прототип разработчики назвали Flying Tiger («летающий тигр»).
Летательный аппарат имеет 11,2 м в длину и размах крыльев в 10,6 м. Его поднимают в воздух восемь винтов, еще два пропеллера отвечают за движение вперед. Вращаются они с помощью электромоторов. Взлет и посадка совершаются вертикально.
Volkswagen представил первый прототип летающего такси
Ожидается, что беспилотник Volkswagen V.MO пройдет первые тесты в конце этого года. Полученная в ходе испытаний информация позволит создать более совершенный прототип, который должны подготовить к 2023 году.
Серийное воздушное такси Volkswagen сможет взять на борт четырех пассажиров с багажом. Его запас хода составит около 200 км. Летательный аппарат будет передвигаться в полностью беспилотном режиме.
Руководство Volkswagen считает, что в скором будущем летающие такси станут привычным явлением в крупных городах.
По материалам:
Економічна Правда
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