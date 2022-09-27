Volkswagen представил концепт беспилотника Gen.Travel — Finance.ua

Volkswagen представил концепт беспилотника Gen.Travel Сегодня 04:04 — Технологии&Авто

Volkswagen представил концепт беспилотника Gen.Travel, Фото: autoevolution.com

Концерн Volkswagen AG представляет свой новый концепт беспилотника под названием Gen.Travel. Интересно, что на этом необычном электромобиле нет эмблем брендов концерна. Gen.Travel подается как разработка подразделения Volkswagen Group Innovation.

Gen.Travel — это беспилотный пассажирский шаттл, предназначенный для путешествий на дальние расстояния. Дальность хода (да и вообще какие-либо характеристики) разработчики не назвали, но заявили, что такие шаттлы могут стать альтернативой коротким авиарейсам.

Предполагается, что Gen.Travel будет работать в формате аренды, выполняя доставку от двери до двери.

Фото: autoevolution.com

Привычных органов управления у шаттла нет, он имеет полноценный автопилот пятого уровня и должен передвигаться в полностью автономном режиме. А на шоссе такие шаттлы смогут выстраиваться в колонны, чтобы снизить энергопотребление (в мире грузовиков такая система называется platooning). Судя по всему, уменьшение аэродинамических потерь при передвижении в колонне действительно актуально для этого электромобиля.

Gen.Travel имеет высокий кузов с большой площадью остекления и двумя подъемными дверями. В салоне можно организовать четыре посадочных места (с рабочим столом по центру, если развернуть передние сиденья против хода), или сделать двухместный салон первого класса, в котором кресла можно превратить в спальные места. За лобовым стеклом установлен проектор, который может показывать навигационную карту, информацию о путешествии или развлекательном контенте.

Фото: autoevolution.com

Еще одна особенность машины — активная подвеска eABC (electric Active Body Control), повышающая комфорт пассажиров. В концерне Volkswagen уже заявили, что некоторые наработки этого проекта потом появятся на серийных машинах, однако планов выпуска такого шаттла пока нет.

Телеканал 24 По материалам:

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