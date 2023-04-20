Volkswagen планирует продать завод по производству автомобилей в россии — Finance.ua

Volkswagen планирует продать завод по производству автомобилей в россии Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Volkswagen планирует продать завод по производству автомобилей в россии

Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге, россия. Покупателем выступает автодилерская группа «Авилон».

По данным издания, пока никаких документов подписано не было. Само соглашение между Volkswagen и «Авилоном» находится на стадии разработки.

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Представитель Volkswagen и «Авилон» отказались от комментариев.

В марте 2022 года Volkswagen приостановил производство на своих заводах в россии. В марте арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в россии по иску ГАЗа, потребовавшего взыскать с него более 15,5 млрд руб. из-за убытков от остановки завода автоконцерна в Нижегородской области.

В начале апреля с калужского завода Volkswagen был снят арест. Через неделю ГАЗ подал новый иск к Volkswagen — уже на 28,4 млрд руб. Но и в этом случае суд отказал в принятии обеспечительных мер, включая арест имущества. Рассмотрение исков в суде еще не состоялось.

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