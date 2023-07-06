Volkswagen обновил свой популярный компактный кроссовер: что нового — Finance.ua

Volkswagen обновил свой популярный компактный кроссовер: что нового Сегодня 04:14 — Технологии&Авто

Volkswagen обновил свой популярный компактный кроссовер: что нового

Volkswagen показал T-Cross: обновленный дизайн, расширенное стандартное оборудование, новые технологические функции и интерьер.

Впервые представленный четыре года назад T-Cross продался тиражом в 1,2 миллиона единиц и стал одним из лидеров сегмента. За пределами Европы он известен под названиями Tacqua и Taigun.

Обновленный вариант, поступающий клиентам в конце 2023 года, получил новый дизайн передней и задней части с новыми встроенными светодиодными фарами, дневными ходовыми огнями и задними фонарями. Светодиодные матричные фары IQ. LIGHT представляют собой совершенно новую разработку Volkswagen и впервые предлагаются на T-Cross. В модельный ряд добавлены три новых свежих цвета: однотонный Grape Yellow (спортивный желтый), Clear Blue Metallic (светло-голубой) и Kings Red Metallic (яркий красный).

Центральным элементом интерьера нового T-Cross является отдельный дисплей информационно развлекательной системы (стандартно диагональю восемь дюймов, топовая версия — 9,2 дюйма). Все версии снабжены цифровыми дисплеями водителя.

Панель приборов имеет мягкую обивку и более качественные материалы поверхности. То же касается накладок передней двери версий Style и R-Line. Ручная система кондиционирования воздуха стандартная, а автоматический кондиционер Air Care Climatronic с сенсорными слайдерами с подсветкой доступен как опция.

Объем багажника у T-Cross составляет от 385 до 455 литров при загрузке до высоты заднего сиденья. Интересно, что переднее пассажирское сиденье можно дополнительно сложить, так длина непрерывной грузовой зоны от задней до передней части будет составлять 2398 мм, в нее можно вместить все — от досок для серфинга до парапланов.

Новый T-Cross является одним из немногих автомобилей в своем классе в мире, опционально оснащенным системой Travel Assist для лучшего продольного и поперечного контроля автомобиля. В зависимости от движения впереди и разрешенной скорости T-Cross может контролировать скорость автомобиля с помощью автоматического ускорения и торможения. Автомобиль может автоматически останавливаться и начинать движение при оснащении DSG.

Предварительные продажи начнутся в четвертом квартале 2023 года. Выход на рынок — в первом квартале 2024 года. Несмотря на значительные усовершенствования, у нового T-Cross будет привлекательная базовая цена.

Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Телеканал новин 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.