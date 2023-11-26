«Волк с Уолл-стрит» назвал кризис на крипторынке лучшим временем для инвестиций — Finance.ua

«Волк с Уолл-стрит» назвал кризис на крипторынке лучшим временем для инвестиций Сегодня 02:11 — Криптовалюта

«Волк с Уолл-стрит» назвал кризис на крипторынке лучшим временем для инвестиций

Бывший брокер и автор бестселлера «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт заявил , что считает кризис в отрасли криптовалют лучшим временем для инвестиций.

Вкладывать средства в индустрию с высоким уровнем спекуляций необходимо в период так называемого медвежьего рынка, говорит эксперт. Белфорт отметил необходимость покупать активы в то время, когда все опасаются их покупать.

Секрет разумного инвестирования в этот вид спекулятивных инвестиций заключается в том, что вы хотите покупать, когда всё выглядит ужасно. Лучшее время для инвестиций — это «медвежий рынок»", — заявил бывший брокер.

С мнением Белфорта согласился венчурный капиталист Брайан Роуз. По словам предпринимателя, он всегда пытался покупать криптоактивы по низким ценам, тщательно выбирая партнеров.

Ранее Джордан Белфорт не раз критиковал криптовалютную индустрию. В 2017 году он предполагал, что биткоин вскоре рухнет, однако через несколько лет бывший брокер признал ошибочность своих прогнозов.

В ноябре 2022 года Белфорт рассказал о потере $300 000 из-за взлома адреса MetaMask. После инцидента бизнесмен стал хранить активы только на холодном кошельке.

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