«Волк с Уолл-стрит» назвал кризис на крипторынке лучшим временем для инвестиций — Finance.ua

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«Волк с Уолл-стрит» назвал кризис на крипторынке лучшим временем для инвестиций

Криптовалюта
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«Волк с Уолл-стрит» назвал кризис на крипторынке лучшим временем для инвестиций
«Волк с Уолл-стрит» назвал кризис на крипторынке лучшим временем для инвестиций
Бывший брокер и автор бестселлера «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт заявил, что считает кризис в отрасли криптовалют лучшим временем для инвестиций.
Вкладывать средства в индустрию с высоким уровнем спекуляций необходимо в период так называемого медвежьего рынка, говорит эксперт. Белфорт отметил необходимость покупать активы в то время, когда все опасаются их покупать.
Секрет разумного инвестирования в этот вид спекулятивных инвестиций заключается в том, что вы хотите покупать, когда всё выглядит ужасно. Лучшее время для инвестиций — это «медвежий рынок»", — заявил бывший брокер.

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С мнением Белфорта согласился венчурный капиталист Брайан Роуз. По словам предпринимателя, он всегда пытался покупать криптоактивы по низким ценам, тщательно выбирая партнеров.
Ранее Джордан Белфорт не раз критиковал криптовалютную индустрию. В 2017 году он предполагал, что биткоин вскоре рухнет, однако через несколько лет бывший брокер признал ошибочность своих прогнозов.
В ноябре 2022 года Белфорт рассказал о потере $300 000 из-за взлома адреса MetaMask. После инцидента бизнесмен стал хранить активы только на холодном кошельке.
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Разработка собственной криптовалюты: это стоит знать

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