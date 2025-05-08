Bitcoin растет: цена приблизилась к 100 000 долларов на фоне торгового оптимизма — Finance.ua
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Bitcoin растет: цена приблизилась к 100 000 долларов на фоне торгового оптимизма

Криптовалюта
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Bitcoin растет: цена приблизилась к 100 000 долларов на фоне торгового оптимизма
Bitcoin растет: цена приблизилась к 100 000 долларов на фоне торгового оптимизма
Bitcoin вырос в четверг, приблизившись к $100 000 на торговом оптимизме, передает Investing и Cointelegraph.
Bitcoin стремится добиться отметки в 100 000 долларов. В прошлую пятницу Bitcoin вышел из своего диапазона консолидации в районе $95 000 и достиг $98 000 — это самый высокий уровень с середины февраля.
По новым данным, в четверг цена Bitcoin выросла еще, приблизившись к ключевым уровням в 100 000 долларов США. Среди ключевых причин «рисковых изменений» — надежды на деэскалацию таможенной программы президента США Дональда Трампа. Последний анонсировал важное торговое соглашение недавно, напоминает Investing.

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Порог в 100 000 долларов США будет представлять значительное препятствие как из-за его округленного значения, так и из-за его прошлых показателей, считает аналитик eToro Саймон Питерс.
«В ноябре 2024 года, когда цена впервые достигла этого уровня, она быстро скорректировалась до 90 000 долларов в считаные дни», — отметил он в комментарии Cointelegraph.
По материалам:
УНН
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