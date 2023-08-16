Волатильность криптовалюты Bitcoin упала до минимума 2016 года — Finance.ua

Волатильность криптовалюты Bitcoin упала до минимума 2016 года Сегодня 19:44 — Криптовалюта

Волатильность криптовалюты Bitcoin упала до минимума 2016 года

Исследователи CryptoRank отметили интересную тенденцию, связанную с котировками флагманской криптовалюты. В своем профиле на платформе X (бывший Twitter) аналитики опубликовали результаты исследования, в котором рассказали о том, что волатильность Bitcoin достигла рекордно низкого уровня. По мнению исследователей, это явилось следствием снижения глобального объема торгов.

Эксперты отрасли напомнили, что главная виртуальная монета торгуется выше $29 000 уже больше месяца, однако Bitcoin все еще не способен пробиться выше. Исследователи подчеркнули, что низкая торговая активность трейдеров привела к минимальной дневной волатильности на уровне декабря 2016 года.

Волатильность BTC упала ниже отметки 1,0%. Торговые объемы значительно снизились, начиная с апреля этого года. Согласно графику от CryptoRank, еще в марте сумма месячных сделок с Bitcoin составила $449 млрд. Однако уже в апреле это значение обвалилось более чем на 60% - до $186 млрд. В июле показатель упал до критической отметки в размере $139 млрд. Эксперты предполагают, что показатели могут значительно ухудшиться в течение августа.

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По состоянию на утро 16 августа флагманская криптовалюта торгуется за $29,126 — проседание составило 0,73%. Общее предложение монет, циркулирующих на рынке, составило $566.73 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $13.3 млрд. Доминирование биткоина на рынке увеличилось до 49,1%.

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noworries По материалам:

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