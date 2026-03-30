Военный сбор после отмены военного положения — что приняли

30 марта Кабмин одобрил пакет из трех законопроектов. Они предусматривают изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О банках и банковской деятельности» о продолжении уплаты военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Продолжение уплаты военного сбора в течение 3 лет после отмены военного положения для финансирования послевоенного восстановления.

Предусмотрено продление на период в течение трех лет следующих после года, в котором прекращено или отменено военное положение, действия норм об обязанности уплаты военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах, введенных как временные, на период действия военного положения на территории Украины, а именно:

для физических лиц — 5%;

для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% в расчете одной минимальной заработной платы на первое число текущего месяца (в 2026 году — 865 грн);

для плательщиков 3-й группы единого налога (ФЛП и юридических лиц, кроме электронных резидентов (е-резидентов)) — 1% дохода.

Цель

Это обусловлено необходимостью обеспечения достаточными ресурсами в сфере обороны и потребностей Украины для послевоенного восстановления.

Комплексные налоговые изменения необходимы для:

детенизации экономики;

создания равных конкурентных правил для бизнеса;

избранного Украиной безальтернативного курса на европейскую интеграцию.

Их реализация позволит:

обеспечить справедливое налогообложение;

повысить доверие к налоговой системе;

выполнить международные обязательства Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР, а также в рамках программы сотрудничества с МВФ (EFF 2026−2029).

Проект законов в ближайшее время будет подан в Верховную Раду Украины на регистрацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.