Военный сбор после отмены военного положения — что приняли
30 марта Кабмин одобрил пакет из трех законопроектов. Они предусматривают изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О банках и банковской деятельности» о продолжении уплаты военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Продолжение уплаты военного сбора в течение 3 лет после отмены военного положения для финансирования послевоенного восстановления.
Предусмотрено продление на период в течение трех лет следующих после года, в котором прекращено или отменено военное положение, действия норм об обязанности уплаты военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах, введенных как временные, на период действия военного положения на территории Украины, а именно:
- для физических лиц — 5%;
- для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% в расчете одной минимальной заработной платы на первое число текущего месяца (в 2026 году — 865 грн);
- для плательщиков 3-й группы единого налога (ФЛП и юридических лиц, кроме электронных резидентов (е-резидентов)) — 1% дохода.
Цель
Это обусловлено необходимостью обеспечения достаточными ресурсами в сфере обороны и потребностей Украины для послевоенного восстановления.
Комплексные налоговые изменения необходимы для:
- детенизации экономики;
- создания равных конкурентных правил для бизнеса;
- избранного Украиной безальтернативного курса на европейскую интеграцию.
Их реализация позволит:
- обеспечить справедливое налогообложение;
- повысить доверие к налоговой системе;
- выполнить международные обязательства Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР, а также в рамках программы сотрудничества с МВФ (EFF 2026−2029).
Проект законов в ближайшее время будет подан в Верховную Раду Украины на регистрацию.
