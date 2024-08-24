Военные показали уникальный автомобиль «Герасим» (Фото) — Finance.ua
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Военные показали уникальный автомобиль «Герасим» (Фото)

Технологии&Авто
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Военные показали уникальный автомобиль «Герасим» (Фото)
Военные показали уникальный автомобиль «Герасим» (Фото)
Силы территориальной обороны (ТРО) ВСУ активно участвуют в боевых действиях по всей линии фронта, но часто имеют ограничения в современной технике. Военные демонстрируют изобретательность, чтобы выполнять задания, и создают уникальные машины.
Одним из таких изобретений стал «Проект Герасим» — монстр-трак, собранный бойцами 108-й отдельной бригады ТрО. Для создания автомобиля использовали части поврежденной украинской техники и трофейные компоненты окупантов.
Основные компоненты Герасима включают кабину от ГАЗ-51, капот с ЗИЛ-157, раму и мосты от бронеавтомобиля Казак-2М. Двигатель — 2,5-литровый турбодизель, взятый от Ford Ranger, а колеса — от Toyota Land Cruiser. Автомобиль также оснащен турелью с пулеметом для уничтожения вражеских дронов и может использоваться для эвакуации раненых, что делает его ценным активом для терроборонцев.
По материалам:
mmr.ua
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