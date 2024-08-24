Военные показали уникальный автомобиль «Герасим» (Фото) — Finance.ua

Военные показали уникальный автомобиль «Герасим» (Фото) Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Военные показали уникальный автомобиль «Герасим» (Фото)

Силы территориальной обороны (ТРО) ВСУ активно участвуют в боевых действиях по всей линии фронта, но часто имеют ограничения в современной технике. Военные демонстрируют изобретательность, чтобы выполнять задания, и создают уникальные машины.

Одним из таких изобретений стал «Проект Герасим» — монстр-трак, собранный бойцами 108-й отдельной бригады ТрО. Для создания автомобиля использовали части поврежденной украинской техники и трофейные компоненты окупантов.

Основные компоненты Герасима включают кабину от ГАЗ-51, капот с ЗИЛ-157, раму и мосты от бронеавтомобиля Казак-2М. Двигатель — 2,5-литровый турбодизель, взятый от Ford Ranger, а колеса — от Toyota Land Cruiser. Автомобиль также оснащен турелью с пулеметом для уничтожения вражеских дронов и может использоваться для эвакуации раненых, что делает его ценным активом для терроборонцев.

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