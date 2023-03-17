Военные открыли в ПриватБанке вкладов «Слава Героям» на 2 миллиарда гривен — Finance.ua

Военные открыли в ПриватБанке вкладов «Слава Героям» на 2 миллиарда гривен Сегодня 16:41 — Кредит&Депозит

Военные открыли в ПриватБанке вкладов «Слава Героям» на 2 миллиарда гривен

Украинские военнослужащие — клиенты ПриватБанка — в рамках специальной программы сбережений «Слава Героям» открыли вкладов на сумму 2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, специальный вклад для героических защитников и защитниц Украины позволяет получить больший доход, чем по обычным депозитным программам — 14% годовых.

Особенности депозитной программы для военных

Вкладчики могут пополнять счет или снимать деньги со вклада в любое время без закрытия счета и потери процентов.

Управлять вкладом можно со своего мобильного через Приват24.

Проценты по вкладу начисляются ежемесячно.

Справка Finance.ua

Особенности вклада «Слава Героям»:

оформление вклада доступно военнослужащим, получающим от государства целевые выплаты по зарплатным проектам ПриватБанка;

клиент одновременно может иметь один действующий вклад «Слава Героям»;

внесение средств производится с карты для выплат клиента в ПриватБанке;

клиент может пополнять свой вклад до достижения максимальной суммы вклада. Максимальная сумма вклада, на которую начисляются проценты, не может превышать 500 тысяч гривен.

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