Место для вашей рекламы

Военнослужащие сэкономили 1 млрд грн из-за программы «Плюсы»

Украинские военнослужащие сэкономили миллиард гривен благодаря программе «Плюсы» в приложении Армия+. Это результат ежедневного использования скидок на базовые расходы — от горючего до доставки и покупок.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Больше всего экономию военным обеспечили АЗК — почти 80% от общей суммы. Программа позволяет получать скидки на горючее, а также пользоваться предложениями в кафе и магазинах на АЗК.
Среди других популярных категорий — покупка, развитие и отдых.
Чаще всего военные генерировали код предложения таких партнеров:
  • ОККО — 490 тысяч раз;
  • WOG — 480 тысяч;
  • UKRNAFTA — 390 тысяч;
  • Новая почта — 350 тысяч;
  • Rozetka — 200 тысяч.
В программе «Плюсы» доступны 22 партнера в 8 категориях:
  • Транспорт: Укрзализныця;
  • АЗК: UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel;
  • Доставка: Новая почта;
  • Снаряжение: Укрармор, Баллистика, Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE;
  • Развитие: Наш Формат, LifesaverSIM;
  • Отдых: Multiplex, Lviv Croissants;
  • Здоровье: Дарница;
  • Покупка: ROZETKA, Компьютерная Вселенная, IDEALIST COFFEE & CO, «Дом Игрушек» и «Сильпо».
В дальнейшем планируется расширение возможностей в категории доставки и развитие направления «Здоровье».
Место для вашей рекламы
