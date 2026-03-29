Военнослужащие сэкономили 1 млрд грн из-за программы «Плюсы» Сегодня 07:23

Украинские военнослужащие сэкономили миллиард гривен благодаря программе «Плюсы» в приложении Армия+. Это результат ежедневного использования скидок на базовые расходы — от горючего до доставки и покупок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Больше всего экономию военным обеспечили АЗК — почти 80% от общей суммы. Программа позволяет получать скидки на горючее, а также пользоваться предложениями в кафе и магазинах на АЗК.

Среди других популярных категорий — покупка, развитие и отдых.

Чаще всего военные генерировали код предложения таких партнеров:

ОККО — 490 тысяч раз;

WOG — 480 тысяч;

UKRNAFTA — 390 тысяч;

Новая почта — 350 тысяч;

Rozetka — 200 тысяч.

В программе «Плюсы» доступны 22 партнера в 8 категориях:

Транспорт: Укрзализныця;

АЗК: UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel;

Доставка: Новая почта;

Снаряжение: Укрармор, Баллистика, Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE;

Развитие: Наш Формат, LifesaverSIM;

Отдых: Multiplex, Lviv Croissants;

Здоровье: Дарница;

Покупка: ROZETKA, Компьютерная Вселенная, IDEALIST COFFEE & CO, «Дом Игрушек» и «Сильпо».

В дальнейшем планируется расширение возможностей в категории доставки и развитие направления «Здоровье».

