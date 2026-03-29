Военнослужащие сэкономили 1 млрд грн из-за программы «Плюсы»
Украинские военнослужащие сэкономили миллиард гривен благодаря программе «Плюсы» в приложении Армия+. Это результат ежедневного использования скидок на базовые расходы — от горючего до доставки и покупок.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Больше всего экономию военным обеспечили АЗК — почти 80% от общей суммы. Программа позволяет получать скидки на горючее, а также пользоваться предложениями в кафе и магазинах на АЗК.
Среди других популярных категорий — покупка, развитие и отдых.
Чаще всего военные генерировали код предложения таких партнеров:
- ОККО — 490 тысяч раз;
- WOG — 480 тысяч;
- UKRNAFTA — 390 тысяч;
- Новая почта — 350 тысяч;
- Rozetka — 200 тысяч.
В программе «Плюсы» доступны 22 партнера в 8 категориях:
- Транспорт: Укрзализныця;
- АЗК: UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel;
- Доставка: Новая почта;
- Снаряжение: Укрармор, Баллистика, Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE;
- Развитие: Наш Формат, LifesaverSIM;
- Отдых: Multiplex, Lviv Croissants;
- Здоровье: Дарница;
- Покупка: ROZETKA, Компьютерная Вселенная, IDEALIST COFFEE & CO, «Дом Игрушек» и «Сильпо».
В дальнейшем планируется расширение возможностей в категории доставки и развитие направления «Здоровье».
