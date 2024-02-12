Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили — Finance.ua
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Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.
Глава государства подписал закон № 10 456 о продлении военного положения, а также закон № 10 457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Соответственно оба срока продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней до 13 мая 2024 года.
Это было десятое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.
Военное положение в Украине было введено из-за полномасштабного вторжения рф, которое произошло 24 февраля 2022 года. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.
Всебщая мобилизация — это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.
В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.
Отметим, что 30 января правительство повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.
По материалам:
РБК-Україна
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