Во Львовской области пробурят две скважины — Finance.ua

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Во Львовской области пробурят две скважины

Фондовый рынок
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Во Львовской области пробурят две скважины
Во Львовской области пробурят две скважины
ООО «Нефтегазбурение» подало предложение на бурение двух скважин «под ключ» для ПАО «Укрнафта» на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области. Об этом сообщается в ExPro Daily Gas.
Тендер был объявлен 30 августа 2024 г., а аукцион прошел 18 сентября. Стартовая цена составила 159,95 млн. грн (без НДС). В тендере приняла участие одна компания — «Нефтегазбурение» с предложением на 5 грн ниже стартовой цены. На данный момент компания ожидает решения «Укрнафты».
Работы предусматривают строительство «под ключ» разведывательных скважин № 24 и № 26 на Верхнемасловецком месторождении. Общий срок выполнения работ не должен превышать 176 дней. Обе скважины — наклонно-направленные. Проектная глубина скважины № 24 — 1042 м, № 26 — 1039 м.
«Нефтегазбурение» планирует осуществлять бурение буровым станком ZJ 40 китайского производства, грузоподъемностью 225 т, приобретенным в 2017 г. «Нефтегазбурение» зарегистрировано в 2016 г. в г. Киев. Руководитель и основатель — Виталий Бонк. Производственная база компании находится в г. Самбор. Первую скважину компания пробурила в 2019 году.
«Укрнафта» также провела еще один тендер на бурение «под ключ» скважины № 50 Верхнемасловецкого месторождения. Однако из-за отсутствия предложений торги не состоялись.
По материалам:
minprom
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