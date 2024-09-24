Во Львовской области пробурят две скважины — Finance.ua

Во Львовской области пробурят две скважины Сегодня 18:23 — Фондовый рынок

Во Львовской области пробурят две скважины

ООО «Нефтегазбурение» подало предложение на бурение двух скважин «под ключ» для ПАО «Укрнафта» на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области. Об этом сообщается в ExPro Daily Gas.

Тендер был объявлен 30 августа 2024 г., а аукцион прошел 18 сентября. Стартовая цена составила 159,95 млн. грн (без НДС). В тендере приняла участие одна компания — «Нефтегазбурение» с предложением на 5 грн ниже стартовой цены. На данный момент компания ожидает решения «Укрнафты».

Работы предусматривают строительство «под ключ» разведывательных скважин № 24 и № 26 на Верхнемасловецком месторождении. Общий срок выполнения работ не должен превышать 176 дней. Обе скважины — наклонно-направленные. Проектная глубина скважины № 24 — 1042 м, № 26 — 1039 м.

«Нефтегазбурение» планирует осуществлять бурение буровым станком ZJ 40 китайского производства, грузоподъемностью 225 т, приобретенным в 2017 г. «Нефтегазбурение» зарегистрировано в 2016 г. в г. Киев. Руководитель и основатель — Виталий Бонк. Производственная база компании находится в г. Самбор. Первую скважину компания пробурила в 2019 году.

«Укрнафта» также провела еще один тендер на бурение «под ключ» скважины № 50 Верхнемасловецкого месторождения. Однако из-за отсутствия предложений торги не состоялись.

minprom По материалам:

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