Во Львовской области предприниматель присвоил миллионы бюджетных средств для переселенцев — Finance.ua

Во Львовской области предприниматель присвоил миллионы бюджетных средств для переселенцев Сегодня 21:10 — Криминал

Во Львовской области разоблачили масштабную схему хищения денег. Денежные средства были выделены Министерством социальной политики для денежной помощи на нужды внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

По данным СБУ, только по одному эпизоду сумма ущерба составляет почти миллион гривен. Средства предоставлялись одному из субъектов хозяйствования во Львовской области. На нужды переселенцев было выделено 9 млн гривен, однако предприниматель присвоил бюджетные деньги, но не предоставил полный объем услуг.

Кроме того, некоторые лица, на которых предприниматель получал деньги, находились за границей. Таким образом, схема позволила злоумышленнику украсть почти миллион гривен бюджетных средств. Фигуранту уже объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ, ему избрана мера пресечения.

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