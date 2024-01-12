Во Львове будут выплачивать премии по 50 тыс. грн новобранцам ВСУ — Finance.ua
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Во Львове будут выплачивать премии по 50 тыс. грн новобранцам ВСУ

Личные финансы
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Во Львове будут выплачивать премии по 50 тыс. грн новобранцам ВСУ
Во Львове будут выплачивать премии по 50 тыс. грн новобранцам ВСУ
Исполком Львовского горсовета на заседании в пятницу, 12 января, принял решение о выплате 50 тыс. грн из бюджета добровольцам, подписавшим контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехоты.
«50 тысяч гривен от громады Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой», — сообщил мэр Львова Андрей Садовый утром 12 января.
По словам мэра, такая инициатива должна стать дополнительной мотивацией и поддержкой для ребят, решивших встать на защиту Украины.
Положение и порядок начисления таких единовременных выплат еще нарабатывают.
Отметим, горсоветы ряда других городов также приняли решение о выплате премий, чтобы стимулировать в армию добровольцев. Так, в конце ноября Одесский горсовет утвердил возможность выплаты денежной помощи в размере 20 тыс. грн мобилизованным. Киевские власти ввели выплаты по 30 тыс. грн новобранцам, которые согласятся добровольно мобилизоваться в ВСУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Zaxid.net
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