Во Львове будут развивать электромобильность и откажутся от дизельных автобусов — Finance.ua

Во Львове будут развивать электромобильность и откажутся от дизельных автобусов Сегодня 09:11 — Казна и Политика

Во Львове будут развивать электромобильность и откажутся от дизельных автобусов, Фото: turboday.com.ua

Во Львове будет развиваться электромобильность и планируется отказаться от дизельных автобусов.

Такую программу утвердил Львовский горсовет на ближайшие 10 лет.

Программа предусматривает:

развитие устойчивой мобильности;

улучшение системы общественного транспорта;

реализацию проектов с возобновляемой энергетикой;

создание инфраструктуры зарядных станций для электрокаров

Какие цели планируют реализовать

Первоначально планируется привести общественный транспорт в соответствие современным стандартам экологичности, энергоэффективности и доступности.

В частности, в городе хотят отказаться от дизельных автобусов на всех маршрутах как у коммунальных перевозчиков, так и частных. Вместо этого появятся батарейные электробусы с динамической зарядкой.

Вторая цель — развитие транспортной инфраструктуры. Среди прочего хотят модернизировать фидерные кабельные линии, тяговые подстанции, пути, контактные сети и корпуса депо.

Также в системы электротранспорта будут интегрировать локальные электростанции из возобновляемых источников.

Следующим шагом станет переход сектора доставки товаров и посылок в городе на электрическую энергию.

Также по примеру европейских городов Львов планирует внедрить шеринговую электромобильность (совместное пользование транспортными средствами).

Последним направлением программы станет создание зарядных хабов с приоритетом для бизнес-пользователей, такси и логистического транспорта. Операторами станций могут стать как коммунальные предприятия, так и частные компании.

План развития электромобильности Львовской МТГ разработан при содействии немецкой правительственной организации GIZ, в рамках международного проекта «TUMIVolt» и как часть реализации Плана устойчивой городской мобильности.

Хмарочос По материалам:

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