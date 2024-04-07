Во Львове будут развивать электромобильность и откажутся от дизельных автобусов — Finance.ua
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Во Львове будут развивать электромобильность и откажутся от дизельных автобусов

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Во Львове будут развивать электромобильность и откажутся от дизельных автобусов
Во Львове будут развивать электромобильность и откажутся от дизельных автобусов, Фото: turboday.com.ua
Во Львове будет развиваться электромобильность и планируется отказаться от дизельных автобусов.
Такую программу утвердил Львовский горсовет на ближайшие 10 лет.
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Программа предусматривает:

  • развитие устойчивой мобильности;
  • улучшение системы общественного транспорта;
  • реализацию проектов с возобновляемой энергетикой;
  • создание инфраструктуры зарядных станций для электрокаров

Какие цели планируют реализовать

Первоначально планируется привести общественный транспорт в соответствие современным стандартам экологичности, энергоэффективности и доступности.
В частности, в городе хотят отказаться от дизельных автобусов на всех маршрутах как у коммунальных перевозчиков, так и частных. Вместо этого появятся батарейные электробусы с динамической зарядкой.
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Вторая цель — развитие транспортной инфраструктуры. Среди прочего хотят модернизировать фидерные кабельные линии, тяговые подстанции, пути, контактные сети и корпуса депо.
Также в системы электротранспорта будут интегрировать локальные электростанции из возобновляемых источников.
Следующим шагом станет переход сектора доставки товаров и посылок в городе на электрическую энергию.
Также по примеру европейских городов Львов планирует внедрить шеринговую электромобильность (совместное пользование транспортными средствами).
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Последним направлением программы станет создание зарядных хабов с приоритетом для бизнес-пользователей, такси и логистического транспорта. Операторами станций могут стать как коммунальные предприятия, так и частные компании.
План развития электромобильности Львовской МТГ разработан при содействии немецкой правительственной организации GIZ, в рамках международного проекта «TUMIVolt» и как часть реализации Плана устойчивой городской мобильности.
По материалам:
Хмарочос
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