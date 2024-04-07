Во Львове будут развивать электромобильность и откажутся от дизельных автобусов — Finance.ua

Во Львове будут развивать электромобильность и откажутся от дизельных автобусов
Во Львове будет развиваться электромобильность и планируется отказаться от дизельных автобусов.
Такую программу утвердил Львовский горсовет на ближайшие 10 лет.
Программа предусматривает:
- развитие устойчивой мобильности;
- улучшение системы общественного транспорта;
- реализацию проектов с возобновляемой энергетикой;
- создание инфраструктуры зарядных станций для электрокаров
Какие цели планируют реализовать
Первоначально планируется привести общественный транспорт в соответствие современным стандартам экологичности, энергоэффективности и доступности.
В частности, в городе хотят отказаться от дизельных автобусов на всех маршрутах как у коммунальных перевозчиков, так и частных. Вместо этого появятся батарейные электробусы с динамической зарядкой.
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Вторая цель — развитие транспортной инфраструктуры. Среди прочего хотят модернизировать фидерные кабельные линии, тяговые подстанции, пути, контактные сети и корпуса депо.
Также в системы электротранспорта будут интегрировать локальные электростанции из возобновляемых источников.
Следующим шагом станет переход сектора доставки товаров и посылок в городе на электрическую энергию.
Также по примеру европейских городов Львов планирует внедрить шеринговую электромобильность (совместное пользование транспортными средствами).
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Последним направлением программы станет создание зарядных хабов с приоритетом для бизнес-пользователей, такси и логистического транспорта. Операторами станций могут стать как коммунальные предприятия, так и частные компании.
План развития электромобильности Львовской МТГ разработан при содействии немецкой правительственной организации GIZ, в рамках международного проекта «TUMIVolt» и как часть реализации Плана устойчивой городской мобильности.
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