Во Львове будут компенсировать бизнесу 50% стоимости генераторов: какие условия — Finance.ua
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Во Львове будут компенсировать бизнесу 50% стоимости генераторов: какие условия

Энергетика
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Во Львове будут компенсировать бизнесу 50% стоимости генераторов: какие условия
Во Львове будут компенсировать бизнесу 50% стоимости генераторов: какие условия
Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о частичной компенсации предпринимателям ресторанной сферы и розничной торговли продуктами питания стоимости электрогенераторов для своей работы.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Предусмотрено введение ваучера на энергообеспечение, которым смогут воспользоваться львовские предприниматели ресторанной сферы и розничной торговли продуктами питания.
«Это значит, что бизнес сможет получить помощь от города в размере до 80 тыс. грн на закупку электрогенераторов для своей работы», — пояснили в горсовете.
"Для поддержки малого и среднего бизнеса мы предлагаем ввести ваучер на энергообеспечение, который будет предоставляться на частичную компенсацию предпринимателям закупки электрогенераторов, в частности, осуществляющим деятельность в заведениях ресторанного хозяйства и заведениях розничной торговли продуктами питания, кроме алкоголя и табака.
Этот ваучер предусматривает возмещение 50% от стоимости, но чтобы сумма не превышала 80 тыс. грн. Процедура будет простой — предприниматели будут подавать заявления и пакет документов в ЦПАУ, а экспертная комиссия будет быстро их рассматривать и принимать решения", — отметила директор департамента экономического развития Ирина Кулинич.
После одобрения решения исполкомом соответствующее постановление будет вынесено на рассмотрение сессии горсовета.
«Сегодня мы даем старт процессу. 6 декабря на заседании сессии Львовского городского совета мы будем рассматривать соответствующее постановление, но важно, чтобы бизнес уже включался в работу».
Часть предпринимателей сейчас работают и имеют генераторы, но часть не функционирует, потому что нет электричества. На самом деле мы можем этим решением запустить сотни пунктов обогрева, где можно зарядить телефон, получить горячую воду, воспользоваться туалетом и т.д.
Те предприниматели, которые будут подавать заявки на получение финансовой помощи от города, должны обязательно пускать посетителей.
Наша задача — увеличить количество точек, которые будут работать в условиях полного отсутствия теплоснабжения и электроснабжения", — заявил мэр Львова Андрей Садовый.
Возмещения распространяются на устройства, закупленные после 24 февраля 2022 года. Требования к электрогенератору — номинальная мощность от 3 кВт включительно.
Для получения ваучера заявители должны подать через Центр предоставления административных услуг Львова или сервис электронных обращений на рассмотрение экспертной комиссии пакет документов, содержащий:
  • заявление на получение ваучера по энергообеспечению на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенератора (приложение 3 к настоящему Положению);
  • копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);
  • копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера (или другой заводской маркировки) электрогенератора;
  • копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей;
  • фотофиксацию электрогенератора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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