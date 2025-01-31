Во Франции хотят проверить китайский чат-бот DeepSeek — Finance.ua

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Во Франции хотят проверить китайский чат-бот DeepSeek

Фондовый рынок
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Во Франции хотят проверить китайский чат-бот DeepSeek
Во Франции хотят проверить китайский чат-бот DeepSeek
В четверг французская служба по контролю за соблюдением конфиденциальности заявила, что опросит компанию DeepSeek, чат-бот которой стремительно стал популярен в мире.
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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.
Французская служба хочет лучше понять, как работает система искусственного интеллекта китайского стартапа и каковы возможные риски для конфиденциальности пользователей.
«Чтобы лучше понять, как работает эта система искусственного интеллекта и риски с точки зрения защиты данных, CNIL допросит компанию, предлагающую чат-бот DeepSeek», — отметили в ведомстве.
Сообщалось также, что итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничение обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek.
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ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.
Также стоит отметить, что другое китайское приложение TikTok, которое имеет более миллиарда активных пользователей по всему миру, ранее попало под огонь критики в США из-за обвинений в шпионаже в пользу Китая.
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А в Европейском Союзе против платформы начали расследование в связи с утверждениями, которые использовали для влияния на президентские выборы в Румынии в пользу ультраправого кандидата Келина Джорджеску.

DeepSeek как альтернатива ChatGPT: в чем революционность этой модели ИИ

По материалам:
Економічна Правда
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