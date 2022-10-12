Внутренние продажи растут, а средняя цена снижается: что будет с украинским авторынком — Finance.ua

Внутренние продажи растут, а средняя цена снижается: что будет с украинским авторынком Сегодня 20:05 — Личные финансы

Внутренние продажи растут, а средняя цена снижается: что будет с украинским авторынком

В сентябре на украинском авторынке произошло много изменений: существенно упал объем импорта подержанных авто, значительно выросла доля внутренних перепродаж, снизилась средняя цена легковушек, а активная часть парка стала стареть.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка со ссылкой на данные Главного сервисного центра МВД, агрегатора Automoto.ua.

Доля внутренних продаж

В сентябре украинцы приобрели 95,2 тысячи подержанных авто. Из них 79 тысяч — на внутреннем рынке, а еще 16,2 тысяч привезли из-за границы.

Доля импорта в общей структуре продаж упала до 17,1%, что является наименьшим значением с конца 2018 года, когда в Украине изменили правила импорта подержанных легковушек из-за рубежа.

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Доля внутренних перепродаж составила соответственно 82,9%, что также рекордный показатель для украинского авторынка последних лет.

Инфографика: Институт исследований авторынка

Доля импорта сокращается с момента отмены так называемой «нулевой растаможки», которая состоялась 1 июля, однако спрос на легковой транспорт сохраняется.

Общее количество приобретенных подержанных авто в августе было практически таким же, как и в сентябре — 94 тысячи. Однако вместо того чтобы привозить автомобиль из-за границы, украинцы выбирают покупку «на месте». То есть происходит перераспределение долей на рынке, где существенное преимущество наблюдается в секторе внутренних перепродаж.

Импорт б/у легковушек

Если сравнивать по количеству, то в сентябре украинцы приобрели на 35,6% меньше автомобилей, чем в сентябре-2021. По сравнению с августом 2022 года продажи даже несколько выросли — на 1,5%.

Количество внутренних перепродаж по сравнению с сентябрем прошлого 2021 года выросло на 11%, а по сравнению с августом-2022 выросло на 5,8%.

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В то же время импорт сократился на 70,3%, если сравнивать с сентябрем-2021.

По сравнению с августом-2022, падение импорта зафиксировано на уровне 16,5%.

Средняя цена автомобилей

Средняя цена подержанного легкового автомобиля, который предлагали к продаже в интернете в сентябре, сократилась на 5,4%, или же на $300 в денежном выражении: с $5600 до $5300.

Инфографика: Институт исследований авторынка

Однако уменьшение средней цены не означает, что подешевели все модели авто на рынке. Если сравнивать с августом, в сентябре в продаже стало меньше автомобилей из верхнего ценового сегмента масс-маркета: доля легковых автомобилей ценой $10-20 тысяч и более $20 тысяч в предложении продаж сократилась с 19,1% до 18% и с 8,5% до 8,0% соответственно.

Доля легковых автомобилей ценой до $10 тысяч, наоборот, установила максимум в 2022 году: 74% от общего количества объявлений.

То есть, скорее речь идет об уменьшении предложения продаж автомобилей стоимостью более $10 тысяч, что влечет за собой снижение средней цены на подержанные легковушки в целом.

Средний возраст предложения

Во время действия так называемой «нулевой растаможки» средний возраст легковых автомобилей в продаже уменьшился и достиг 15,2 лет в июне и июле. После изменения законодательства предложение на рынке начало «стареть»: сентябрьский показатель зафиксирован на уровне 16,1 года.

Что будет с авторынком дальше?

Поскольку в Украине высока потребность в мобильности и низкий уровень автомобилизации, наши соотечественники будут продолжать покупать легковушки с примерно теми же темпами, которые мы видим сейчас. По состоянию на сегодняшний день потенциал украинского рынка можно оценить на уровне около 100 тысяч легковых автомобилей в месяц.

Однако преимущественно покупатели будут выбирать покупку машины в Украину, а не привозить ее из-за границы. Учитывая удорожание автомобилей на основных зарубежных рынках, изменение курса валют и рост стоимости доставки, а также действующую систему начисления таможенных платежей, часто импорт легковушки с пробегом просто лишен экономического смысла. Привозят только некоторые автомобили в возрасте до 10 лет, а также машины из премиум-сегмента.

Активизация в секторе «пригона» подержанных авто из-за границы возможна только после изменения действующих ставок акцизного налога, или, по крайней мере, как первый шаг, введение так называемой «растаможки в смартфоне» с помощью приложения «Дія».

Что касается внутреннего рынка, то экономический кризис, вызванный войной, снижает покупательную способность. Поскольку большинство украинцев получают доходы в гривне, а цены на украинском авторынке исторически формируются в долларах США, покупка автомобиля становится все большей нагрузкой на семейный бюджет. Это может побуждать отдельных продавцов снижать цены, чтобы быстрее продать авто, или, что более вероятно, отложить продажу до лучших времен. Покупатели в свою очередь чаще будут обращать внимание на более дешевые варианты на рынке.

При сохранении описанных трендов, рынок будет продолжать «стареть», то есть будет увеличиваться средний возраст активной части рынка и, соответственно, парка. Уменьшение объемов импорта заставит продажи замыкаться внутри страны. Если ситуация не изменится — через некоторое время мы будем наблюдать рост цен на автомобили бюджетного сегмента, что повлечет за собой повышенный спрос на них и отсутствие альтернатив.

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