Внутренние переселенцы могут также подтверждать трудовой стаж со слов свидетелей — Минреинтеграции Сегодня 08:02 — Казна и Политика

Внутренние переселенцы могут также подтверждать трудовой стаж со слов свидетелей — Минреинтеграции

Есть случаи, когда украинцы, выехавшие из ВОТ, нуждаются в подтверждении трудового стажа для пенсий, но не имеют трудовых книжек или соответствующих записей.

Об этом сообщило Минреинтергации.

Вопрос был рассмотрен на заседании Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод ВПЛ под председательством Вице-премьер-министра — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Участники заседания предоставили разъяснения по этому поводу. Так, согласно постановлению КМУ от 12 августа 1993 № 637 , стаж работы при отсутствии документов может также подтверждаться показаниями не менее двух свидетелей.

Соответствующая норма действует в случае, когда предприятия, учреждения, организации размещаются (размещались) на ТОТ или в районах боевых действий.

Свидетелями могут выступать люди, знающие заявителя по совместной работе на предприятии, в учреждении, организации и имеющие документы о своей работе за время, в котором они подтверждают работу заявителя.

А на основании свидетельских показаний органы Пенсионного фонда Украины подтверждают стаж работы для назначения пенсий.

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