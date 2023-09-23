Внутренние переселенцы могут также подтверждать трудовой стаж со слов свидетелей — Минреинтеграции
Есть случаи, когда украинцы, выехавшие из ВОТ, нуждаются в подтверждении трудового стажа для пенсий, но не имеют трудовых книжек или соответствующих записей.
Об этом сообщило Минреинтергации.
Вопрос был рассмотрен на заседании Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод ВПЛ под председательством Вице-премьер-министра — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
Участники заседания предоставили разъяснения по этому поводу. Так, согласно постановлению КМУ от 12 августа 1993 № 637, стаж работы при отсутствии документов может также подтверждаться показаниями не менее двух свидетелей.
Соответствующая норма действует в случае, когда предприятия, учреждения, организации размещаются (размещались) на ТОТ или в районах боевых действий.
Свидетелями могут выступать люди, знающие заявителя по совместной работе на предприятии, в учреждении, организации и имеющие документы о своей работе за время, в котором они подтверждают работу заявителя.
А на основании свидетельских показаний органы Пенсионного фонда Украины подтверждают стаж работы для назначения пенсий.
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