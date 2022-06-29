Внутренние цены на зерновые в Украине достигли минимальных показателей за месяц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Внутренние цены на зерновые в Украине достигли минимальных показателей за месяц

Аграрный рынок
58
Цена на пшеницу в Украине на условиях EXW (самовывоз) достигла минимальных значений за месяц, снизившись за период с 23 мая по 27 июня на 31,1% — до 4,5 тыс. грн/тонну с 5,9 тыс. грн/тонну, сообщается в инфографике на сайте консалтингового агентства «Украгроконсалт».
За аналогичный период стоимость кукурузы EXW уменьшилась на 17,4% — до 4750 грн/тонну с 5750 грн/тонну, а ячменя — на 29,7% — до 4,5 тыс. грн/тонну с 6,4 тыс. грн/тонну.
При этом основное падение цен на зерновые внутри страны произошло за последнюю неделю: за период 20-27 июня пшеница подешевела на 24,4% (с 5,6 тыс. грн/тонну 20 июня), кукуруза — на 15,1% (с 5,6 тыс. грн/тонну), ячмень — на 30,7% (с 6,5 тыс. грн/тонну).
Как сообщалось со ссылкой на данные электронной зерновой биржи GrainTrade, закупочные цены на пшеницу в Украине упали до 5,5-6,5 тыс. грн/тонну с доставкой до мельницы на фоне блокировки морпортов страны военными кораблями рф. Дополнительно на снижение цен повлияло введение лицензирования экспорта в марте, отмену которого в июле 2022 накануне анонсировал первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.
Место для вашей рекламы
По данным биржи, агропроизводители накануне жатвы пытаются освободить зернохранилища, поэтому активизируют продажу пшеницы, тем самым усиливая давление на цены на нее. Таким образом, отмена лицензий оживит экспорт и стабилизирует цены на пшеницу.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.