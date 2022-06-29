Внутренние цены на зерновые в Украине достигли минимальных показателей за месяц — Finance.ua

Внутренние цены на зерновые в Украине достигли минимальных показателей за месяц Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Цена на пшеницу в Украине на условиях EXW (самовывоз) достигла минимальных значений за месяц, снизившись за период с 23 мая по 27 июня на 31,1% — до 4,5 тыс. грн/тонну с 5,9 тыс. грн/тонну, сообщается в инфографике на сайте консалтингового агентства «Украгроконсалт».

За аналогичный период стоимость кукурузы EXW уменьшилась на 17,4% — до 4750 грн/тонну с 5750 грн/тонну, а ячменя — на 29,7% — до 4,5 тыс. грн/тонну с 6,4 тыс. грн/тонну.

При этом основное падение цен на зерновые внутри страны произошло за последнюю неделю: за период 20-27 июня пшеница подешевела на 24,4% (с 5,6 тыс. грн/тонну 20 июня), кукуруза — на 15,1% (с 5,6 тыс. грн/тонну), ячмень — на 30,7% (с 6,5 тыс. грн/тонну).

Как сообщалось со ссылкой на данные электронной зерновой биржи GrainTrade, закупочные цены на пшеницу в Украине упали до 5,5-6,5 тыс. грн/тонну с доставкой до мельницы на фоне блокировки морпортов страны военными кораблями рф. Дополнительно на снижение цен повлияло введение лицензирования экспорта в марте, отмену которого в июле 2022 накануне анонсировал первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

По данным биржи, агропроизводители накануне жатвы пытаются освободить зернохранилища, поэтому активизируют продажу пшеницы, тем самым усиливая давление на цены на нее. Таким образом, отмена лицензий оживит экспорт и стабилизирует цены на пшеницу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.