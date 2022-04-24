Внутреннее потребление растительного масла в Украине за сезон может снизиться на 13% — Finance.ua

Внутреннее потребление растительного масла в Украине за сезон может снизиться на 13%

Сегодня 20:21 — Аграрный рынок

В результате войны в Украине ожидается сокращение внутреннего потребления подсолнечного масла, которое может наблюдаться уже к концу текущего сезона. Основная причина — миграция населения, пишет a gravery.com

«Согласно обновленным данным ООН, на начало апреля Украину покинули 4,44 млн граждан. При этом хотя массовый выезд украинцев за границу уже не наблюдается и даже некоторая часть людей возвращается, внутренняя миграция из восточных областей в более безопасные центральные и западные продолжается. То есть, вместе с сокращением также будет происходить региональное перераспределение продовольственного потребления растительного масла», — говорится в сообщении.

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В конце февраля и первой половине марта текущего года на внутреннем рынке наблюдался ажиотажный спрос на данный продукт с целью формирования запаса, из-за чего показатель потребления в указанные месяцы, по предварительным оценкам, несколько повысится, но уже с апреля ожидается постепенное его сокращение. как среди населения, так и со стороны масложировых комбинатов (для производства маргарина и другой продукции). «Внутреннее потребление растительного масла в Украине за сезон в целом может снизиться по отношению к предыдущему МГ на 13% и составит около 400 тыс. тонн», — прогнозируют аналитики.

По мнению экспертов, в случае если война продолжится, но боевые действия будут проходить примерно в тех пределах, которые наблюдались до начала апреля, тенденция сокращения внутреннего потребления в сезоне-2022/23 может сохраняться, но будет зависеть прежде всего от того, сколько будет продолжаться война, насколько улучшится/ухудшится ситуация в стране и, как следствие, дальнейшая миграционная динамика украинцев.

«Это уже второе, но более значительное сокращение внутреннего потребления масла в Украине за последние 10 лет», — подчеркнули специалисты.

Напомним, блокировка украинских портов продолжает разогревать цены на растительные масла.

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