В Украине впервые за год подешевело подсолнечное масло

Потребительские цены на подсолнечное масло в июле текущего года (относительно июня текущего года) снизились на 0,34%. Дефицита подсолнечного масла не наблюдается.

Об этом сообщает Ассоциация Укролияпром.

«По данным Госстата, начиная с июня текущего года, впервые за весь текущий маркетинговый год наблюдается снижение отпускных цен на масло подсолнечное его производителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с маем текущего года отпускные цены предприятий на масло подсолнечное нерафинированное снизились на 3,1%, рафинированное — на 5,5%. В июле текущего года отпускные цены предприятий снизились (против мая) на масло подсолнечное нерафинированное — на 4,2%, рафинированное — на 9,2%. Против июня текущего года отпускные цены предприятий снизились на масло нерафинированное — на 1,2%, рафинированное — на 4,0%.

Индекс потребительских цен текущего года на масло подсолнечное (к предыдущему месяцу) составил 99,3%. Такая тенденция наблюдается впервые за весь 2020/21 маркетинговый год.