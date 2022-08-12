Внешняя торговля Украины ушла в минус на 4,3 млрд долларов — Finance.ua
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Внешняя торговля Украины ушла в минус на 4,3 млрд долларов

Казна и Политика
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Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 4,3 млрд долл., что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы.
За 7 месяцев 2022 года товарооборот составил 55,7 млрд долл. В январе-июле этого года в Украину импортировали товаров на 30 млрд долл. Экспортировали из Украины продукции на 25,7 млрд долл.
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Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — 4,2 млрд долл., Польша — 2,7 млрд долл. и Германия — 2,6 млрд долл.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 3,8 млрд долл., Румынию — на 1,7 млрд долл., Китай — 1,6 млрд долл.
Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — 8,3 млрд долл.
  • топливно-энергетические товары — 7,6 млрд долл.
  • продукция химической промышленности — 5,5 млрд долл.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — 11,5 млрд долл.
  • металлы и изделия из них — 4,4 млрд долл.
  • машины, оборудование и транспорт — 2,7 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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