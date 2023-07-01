Внедорожник OPEL вернется в новом кузове — Finance.ua
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Внедорожник OPEL вернется в новом кузове

Фондовый рынок
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Внедорожник OPEL вернется в новом кузове
Внедорожник OPEL вернется в новом кузове
Следующей весной на Женевском автосалоне Opel представит новую Frontera. Имя первого внедорожника немецкого бренда получит преемник Crossland, которому не принадлежит ни рама, ни полный механический привод.
Ближайшим родственником кроссовера Frontera будет европейский Citroen C3 Aircross. Оба должны перейти на модернизированную платформу CMP, а значит, в линейке появится электрическая версия, вероятно, со 156-сильным электромотором спереди и батареей 54 кВтч, что обеспечивает запас хода по меньшей мере на 400 км (WLTP).
Opel Frontera — культовая модель 90-х годов, ставшая первым внедорожником Opel. По сути, это своего рода разновидность японского вездехода Isuzu Rodeo. Теперь позиционирование изменится: преемник Crossland сохранит форм-фактор кроссовера с несущим кузовом, а 3-дверная версия и внедорожная геометрия маловероятны.
Официально Opel не подтвердил информацию о возрождении имени Frontera. Сборка преемника Crossland будет производиться на автозаводе в Словакии. Больше подробностей появится ближе к концу года, а на следующую осень новая модель дебютирует на европейском рынке. Несколько лет назад Opel Crossland поступил в российские дилеры, но продажи модели оказались единичными.
По материалам:
uamotors
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