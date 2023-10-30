Влияют ли заявления Маска на работу Starlink в Украине, ответ Федорова — Finance.ua
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Влияют ли заявления Маска на работу Starlink в Украине, ответ Федорова

Фондовый рынок
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Переданные Украине американской компанией SpaceX Илона Маска системы спутникового интернета Starlink продолжают свою работу в обычном режиме, невзирая на неоднозначные и скандальные высказывания предпринимателя.
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Чиновник назвал Starlink «критической инфраструктурой для войны» и «базовым компонентом для технологической войны».
«Это связь, это возможность нашим военным координироваться, передавать информацию, использовать системы ситуационной осведомленности, то есть быстро понимать, что происходит на поле боя и принимать решения», — пояснил он.
Глава Минцифры предпочитает «разделять» американского бизнесмена на того, который выдает много Starlink, быструю логистику и лучшие прайсы, и «другого Маска в X.com, который делает разные заявления, которые мы не поддерживаем, как и все в Украине, и для нас вообще дико слышать о том, что он говорит.
«Поэтому я здесь буду говорить о первом Маске, который помогает со Старлинками. Сегодня Starlink работают, с ними нет проблем. Мы работаем с компанией SpaceX и их продуктом Starlink. То есть все движется нормально», — рассказал Федоров.
По словам министра, украинская сторона также перед будущими холодами и новыми вызовами будет получать новые партии Starlink. Они закупаются польскими коллегами, но «все-таки находясь в этой коммуникации с компанией SpaceX».
«Поэтому все работает, для нас это важно и надеюсь, что все будет работать», — сказал чиновник.
Объясняя, влияет ли «Маск-политолог» на работу компании «Маска-предпринимателя», Федоров подчеркнул, что США умеют строить институты, которые «влияют на то, как развивается бизнес, и есть определенная устойчивость процессов».
По материалам:
РБК-Україна
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