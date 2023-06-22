Власти США планируют продать 41 000 биткоинов, полученных преступным путем — Finance.ua
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Власти США планируют продать 41 000 биткоинов, полученных преступным путем

Криптовалюта
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Власти США планируют продать 41 000 биткоинов, полученных преступным путем
Власти США планируют продать 41 000 биткоинов, полученных преступным путем
Представители аналитической платформы Arkham Intel сообщили, что власти США планируют продать более 41 400 монет биткоина на глобальном рынке. Цифровые активы связаны с преступным маркетплейсом Silk Road.
Судебные документы демонстрируют, что правительство США начало ликвидацию около 51 352 BTC в начале этого года. 14 марта было ликвидировано 9861 BTC, в результате чего осталось продать еще 41 491 BTC.
«Правительство понимает, что [изъятый ​​биткоин] будет ликвидирован еще четырьмя партиями в течение этого календарного года, — говорится в судебном представлении. — Правительство понимает, что по информации Отдела уголовных расследований Налоговой службы США — Службы по возврату активов и проведению расследований — второй этап ликвидации [биткоина] не будет завершен до даты вынесения приговора Джеймсу Чжонгу».
Кстати, дата вынесения приговора все еще неизвестна.
В ноябре прошлого года Чжонг признал себя виновным в краже BTC из маркетплейса Silk Road (преступление совершено в 2012 году). В ноябре же 2021 года американские власти изъяли более 50 000 BTC из его дома в Джорджии — в то время на сумму свыше $3 миллиарда.
Напомним, что Silk Road был рынком даркнета, где пользователи могли покупать и продавать запрещенные законом продукты — в основном наркотики. Сайт имел более 100 000 пользователей и совершал тысячи транзакций на десятки миллионов долларов ежедневно. В 2013 году Silk Road закрыли, а его основателя Ульбрихта Росса бросили за решетку отбывать пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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