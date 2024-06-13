Власти Киева выделят еще миллиард гривен для ВСУ — Finance.ua

Власти Киева выделят еще миллиард гривен для ВСУ Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Власти Киева выделят еще миллиард гривен для ВСУ, Фото: kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой Сил обороны и безопасности, еще на 1 миллиард гривен.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

По его словам, 800 млн будут направлены на программу «Защитник Киева», остальное — на социальную поддержку бойцов и их семей, реабилитацию ветеранов.

Кличко напомнил , что в 2024 году на помощь защитникам столица выделила из бюджета 6,5 млрд грн. То есть уже в общей сложности 7,5 млрд.

«Привлекаем также и благотворительную помощь — дроны, системы РЭБ, необходимое бойцам снаряжение. И сразу передаем все на фронт», — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, в прошлом году за средства громады Киева защитники приобрели 3000 дронов, а еще более 400 получили в качестве благотворительной помощи. В январе 2024 года Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета 500 миллионов гривен на беспилотники.

«10% бюджета города — 7 млрд гривен — направила столица на помощь военным в 2023 году», — отмечал ранее Виталий Кличко.

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