Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим — Finance.ua

Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим, Фото: kyivcity.gov.ua

У четвер, 11 квітня, Київрада планує виділити ще понад 1,5 мільярда гривень на допомогу військовим.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

За його словами, з цією сумою виходить, що Київ з початку цього року виділив на потреби сил безпеки та оборони понад 6,5 мільярдів гривень.

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«Сьогодні ми маємо додати ще понад 1,5 мільярда гривень на допомогу нашим військовим», — зазначив Віталій Кличко.

Як розподілять кошти:

995 мільйонів за програмою «Захисник Києва»;

30 мільйонів — субвенція Міністерству оборони України;

майже 80 мільйонів додаємо на облаштування фортифікаційних споруд;

майже 460 мільйонів гривень — за міською цільовою програмою «Турбота» — на соціальні виплати для Захисників та Захисниць.

Кличко нагадав, що на одному з минулих засідань депутати Київради збільшили фінансування потреб сил безпеки та оборони — з бюджету громади — до понад 5 мільярдів гривень.

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«Тепер збільшуємо ще. Тобто сумарно вже виходить, що Київ виділив понад 6,5 мільярда за період цього року. І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, аби й надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів», — наголосив очільник столиці.

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