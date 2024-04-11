Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим — Finance.ua
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Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим

Казна та Політика
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Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим
Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим, Фото: kyivcity.gov.ua
У четвер, 11 квітня, Київрада планує виділити ще понад 1,5 мільярда гривень на допомогу військовим.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.
За його словами, з цією сумою виходить, що Київ з початку цього року виділив на потреби сил безпеки та оборони понад 6,5 мільярдів гривень.
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«Сьогодні ми маємо додати ще понад 1,5 мільярда гривень на допомогу нашим військовим», — зазначив Віталій Кличко.
Як розподілять кошти:
  • 995 мільйонів за програмою «Захисник Києва»;
  • 30 мільйонів — субвенція Міністерству оборони України;
  • майже 80 мільйонів додаємо на облаштування фортифікаційних споруд;
  • майже 460 мільйонів гривень — за міською цільовою програмою «Турбота» — на соціальні виплати для Захисників та Захисниць.
Кличко нагадав, що на одному з минулих засідань депутати Київради збільшили фінансування потреб сил безпеки та оборони — з бюджету громади — до понад 5 мільярдів гривень.
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«Тепер збільшуємо ще. Тобто сумарно вже виходить, що Київ виділив понад 6,5 мільярда за період цього року. І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, аби й надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів», — наголосив очільник столиці.
За матеріалами:
Finance.ua
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