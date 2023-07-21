Киев за полтора года потратил более 1,2 млрд грн на финансирование сил обороны — Кличко — Finance.ua
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Киев за полтора года потратил более 1,2 млрд грн на финансирование сил обороны — Кличко

Казна и Политика
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Местные органы самоуправления не могут перечислять средства из местных бюджетов непосредственно на нужды Вооруженных сил Украины, заявил мэр столицы Виталий Кличко, комментируя информацию о том, что города якобы не помогают или недостаточно помогают армии.
«Тем, кто не в курсе, отмечу, что, по закону, напрямую ВСУ средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Мы можем выделять средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине, о бюджете которой идет речь. По обращению относительно нужд этих подразделений. В прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева мы выделили из бюджета города около 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года — более 380 миллионов. То есть, в общей сложности — более 1,2 миллиарда. И продолжаем выделять средства», — написал Кличко в телеграм-канале.
Он призвал не распространять манипулятивные сообщения, не разобравшись в этом вопросе.
«Потому что за высокими словами на самом деле речь может идти о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и поселков. Чтобы за их счет залатать дыры и просчеты Госбюджета и бюджетов министерств и ведомств. И делается все это на хайпе, подергивании и по двойным стандартам», — подчеркнул Кличко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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