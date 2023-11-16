Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели — Кличко Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели — Кличко

Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели при условии, что не ухудшится безопасность и экономическая ситуация в стране.

Об этом в телеграме сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Чтобы Киеву выйти на довоенные социально-экономические показатели, понадобится несколько лет. При условии, что не ухудшится ситуация с безопасностью в столице и экономическая ситуация в стране", — написал Кличко.

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Он отметил, что все внимание городских властей Киева сосредоточено на содержании и обеспечении работы критической инфраструктуры, предоставлении необходимых сервисов жителям города, обеспечении обороноспособности Киева и организации помощи Вооруженным силам.

Также, по его словам, внимание Киева сосредоточено и на восстановлении поврежденных или разрушенных врагом жилых домов, социальной и транспортной инфраструктуры.

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«В условиях и вызовах войны столичные предприниматели и промышленники продолжают работать, платить налоги, обеспечивать рабочие места. За 7 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходит некоторое оживление бизнеса, который оказался гибким, ответственным и смог адаптироваться к работе в нынешних реалиях», — отметил Кличко.

Он проинформировал, что в настоящее время в Киеве, среди других субъектов бизнеса, зарегистрировано, в частности, 12 бизнес-инкубаторов, 38 технопарков, почти 2 тысячи инвестиционных фондов и компаний, более 550 инновационных фондов и компаний.

Мэр столицы добавил, что Киев в условиях военного положения поддерживает предпринимателей, предоставляет льготы от города, снизил ставки местных налогов и сборов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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