Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели — Кличко — Finance.ua
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Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели — Кличко

Казна и Политика
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Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели — Кличко
Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели — Кличко
Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели при условии, что не ухудшится безопасность и экономическая ситуация в стране.
Об этом в телеграме сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
Чтобы Киеву выйти на довоенные социально-экономические показатели, понадобится несколько лет. При условии, что не ухудшится ситуация с безопасностью в столице и экономическая ситуация в стране", — написал Кличко.
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Он отметил, что все внимание городских властей Киева сосредоточено на содержании и обеспечении работы критической инфраструктуры, предоставлении необходимых сервисов жителям города, обеспечении обороноспособности Киева и организации помощи Вооруженным силам.
Также, по его словам, внимание Киева сосредоточено и на восстановлении поврежденных или разрушенных врагом жилых домов, социальной и транспортной инфраструктуры.
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«В условиях и вызовах войны столичные предприниматели и промышленники продолжают работать, платить налоги, обеспечивать рабочие места. За 7 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходит некоторое оживление бизнеса, который оказался гибким, ответственным и смог адаптироваться к работе в нынешних реалиях», — отметил Кличко.
Он проинформировал, что в настоящее время в Киеве, среди других субъектов бизнеса, зарегистрировано, в частности, 12 бизнес-инкубаторов, 38 технопарков, почти 2 тысячи инвестиционных фондов и компаний, более 550 инновационных фондов и компаний.
Мэр столицы добавил, что Киев в условиях военного положения поддерживает предпринимателей, предоставляет льготы от города, снизил ставки местных налогов и сборов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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