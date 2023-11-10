Киев получил средства от Тайваня на достройку пешеходного моста с Оболонской набережной — Finance.ua
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Киев получил средства от Тайваня на достройку пешеходного моста с Оболонской набережной

Казна и Политика
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Киев получил в качестве благотворительной помощи средства от Тайваня на достройку пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский. Деньги Тайвань выделил в рамках выполнения меморандума о согласии, который подписал с Киевом в июле этого года.
Об этом сообщили в КГГА.
«Важно, что в это сложное для нашего государства время международные партнеры продолжают помогать Киеву и Украине. Мы ценим наше сотрудничество, участие партнеров в реализации проектов в столице Украины», — отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Также ранее средства на строительство пешеходного моста, соединяющего Оболонскую набережную с островом Оболонским, выделила Метрополия Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры передали городу на реализацию именно этого объекта.
Напомним, строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров рекреации Оболонский производится исключительно за счет меценатских средств. Деньги из городского бюджета не привлекаются. Начали строительство объекта в 2020 году.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Кличко рассказал о новом пешеходном мосту на Оболони. Работы по возведению пешеходного моста и обустройству острова Оболонский продолжаются. «Надеюсь, нашим планам ничего не помешает, и уже в этом году мы представим киевлянам и гостям столицы еще одну жемчужину зеленого и красивого Киева. Мы развиваем большую рекреационную зону, в которой и парк Наталка, и набережная, и остров Оболонский, куда будет вести новый мост», — пишет он.
  • Составляющей комфортного отдыха будет паркинг, который планируем построить недалеко от парка. Чтобы люди, которые будут приезжать отдыхать, могли упорядоченно покидать свои автомобили. Паркинг будет подземно-наземным — таким, как построили в столичном зоопарке. И будет объектом двойного назначения, то есть будет использоваться как укрытие во время воздушной тревоги.
  • в Киеве на Оболони построят новый мост-волну длиной 164 м. Его строительство начали в конце 2020 года. Новый мост-волна на Оболони соединит набережную и парк Наталка с островом Оболонский;
  • мост планируют построить на 4 опорах, а ширина будет составлять 4 м. Кроме того, для безопасности отдыхающих здесь обустроят камеры видеонаблюдения. Также по ночам «волна» будет оригинально подсвечиваться.
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По материалам:
Finance.ua
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