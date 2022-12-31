Власти Буэнос-Айреса планируют начать облагать налогом деятельность по майнингу криптовалют в 2023 году — Finance.ua

Власти Буэнос-Айреса планируют начать облагать налогом деятельность по майнингу криптовалют в 2023 году
Аргентинская столица Буэнос-Айрес начнет облагать налогом деятельность по добыче криптовалют и, возможно, стейкинга в 2023 году.
Власти Буэнос-Айреса одобрили проект, который добавит майнинг криптовалют в перечень налогооблагаемых видов деятельности на следующий год.
Согласно документу, представленному губернатором Алексом Кицилофом, налог составит 4% от предполагаемого дохода, полученного от добычи криптовалют.
В документе разъясняется, что физические лица будут платить налоги правительству провинции и не будут связаны с другими налогами, установленными государственным правительством.
Внедрение налогового режима для майнинга криптовалют начнется уже в январе.
Есть две основные причины, почему аналитики не уверены в применении нового налогового правила в аргентинской провинции. Одна из них — определение того, какое именно оборудование будет облагаться налогом. Если в документах, утвержденных правительством, речь идет только об аппаратном обеспечении, как видеокарты и ASIC-майнеры, то только они будут облагаться налогом. С другой стороны, если компьютеры, на которых работают узлы стейкинга, будут включены в это оборудование, то стейкинг также может быть обложен налогом.
В апреле власти Буэнос-Айреса объявили, что разрешат жителям города платить налоги с помощью криптовалюты в 2022 году. У города также есть проект по использованию системы идентификации блокчейна и размещению узлов Ethereum в рамках своего продвижения по оцифровке и модернизации в 2023 году.
Курс криптовалют к доллару на Finance.ua
Поделиться новостью