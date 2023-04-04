Владелец виски Jameson возобновил поставки в рф — Finance.ua

Владелец виски Jameson возобновил поставки в рф Сегодня 21:51

Компания Pernod Ricard, владеющая крупнейшим в Ирландии брендом виски Jameson, возобновила поставки на российский рынок — продажи были приостановлены в марте прошлого года после начала полномасштабной войны россии против Украины.

Об этом сообщает Independent.ie.

На вопрос о доступности виски Jameson в россии, пресс-секретарь компании заявила, что компания с «начала войны» ставила в приоритет «защиту местных сотрудников как в Украине, так и в россии».

Сначала, по ее словам, это было возможно за счет продажи уже имеющихся запасов, которые были на рынке и импортированы до начала войны. Когда запасы были исчерпаны, компания решила продолжить поставлять свои товары в рф «на уровне, позволяющем нам обеспечить благосостояние нашей местной команды и жизнеспособность дистрибуционной дочерней компании Pernod Ricard».

Неделей ранее Sunday Independent также подтвердила, что разные продукты Jameson были доступны на популярном российском алкогольном сайте с магазинами в Москве.

Jameson производится компанией Irish Distillers, принадлежащей Pernod Ricard, которая также является производителем других известных брендов виски, в том числе Powers и Redbreast.

В марте 2022 года, через несколько недель после вторжения рф, Pernod Ricard приостановил все продажи в россии «до последующего сообщения».

По данным Ирландской ассоциации виски, россия была вторым по величине экспортным рынком виски в Ирландии после США: в 2020 году туда было продано 534 тысячи ящиков виски. Irish Distillers сообщила, что Jameson увеличил продажи в россии на 19% по результатам 2021 года.

Економічна Правда По материалам:

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