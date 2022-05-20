Владелец брендов Reserved, Cropp и Sinsay решил продать бизнес в россии китайскому консорциуму — Finance.ua
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Владелец брендов Reserved, Cropp и Sinsay решил продать бизнес в россии китайскому консорциуму

Сегодня 11:46Фондовый рынок
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Польский ритейлер и производитель одежды LPP SA, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, решил продать российский бизнес китайскому консорциуму.
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на сообщение компании.
Название нового китайского владельца и сумма сделки в сообщении не раскрывается.
Новый владелец не получит права на использование товарных знаков и брендов, принадлежащих LPP, но сможет продавать все товары, принадлежащие российскому подразделению ритейлера.
Как говорится в пресс-релизе, первые магазины откроются после перерыва в ближайшие выходные.
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По материалам: Економічна Правда
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