Владелец бренда KFC объявил о продаже ресторанов в россии — Finance.ua
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Владелец бренда KFC объявил о продаже ресторанов в россии

Фондовый рынок
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Владелец бренда KFC объявил о продаже ресторанов в россии
Владелец бренда KFC объявил о продаже ресторанов в россии
Американская корпорация Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, сообщила, что ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После этого Yum! Brands полностью покинет россию.
Об этом сообщается на сайте компании.
«В прошлом месяце Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, инициировавшему процесс ребрендинга заведений. KFC Yum! Brands намерена полностью уйти из россии», — говорится в сообщении.
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После продажи российских точек KFC компания полностью покинет россию. В общей сложности в рф работало около 50 ресторанов Pizza Hut и более 1,1 тыс. точек сети KFC.
Еще в марте Yum! Brands объявила о намерении уйти из россии. Днем ранее компания объявила о прекращении всех инвестиций. Тогда в Yum! Brands заявили о намерении направить весь доход с российского рынка на помощь украинским беженцам.
Ранее в россии после трехмесячного простоя возобновили работу бывшие рестораны быстрого питания McDonald’s. Они получили название Вкусно и точка. Сама сеть ресторанов была продана предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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