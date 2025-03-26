Владельцы Windows-ноутбуков на базе Snapdragon массово сдают их обратно — Finance.ua

Владельцы Windows-ноутбуков на базе Snapdragon массово сдают их обратно Сегодня 23:47 — Фондовый рынок

Крупнейший в мире маркетплейс Amazon обозначил ноутбук Microsoft Surface Laptop 7 пометкой «Товар, который часто возвращают». Это означает, что устройство возвращают обратно в магазин чаще обычного, обратили внимание в Windows Central.

По какой причине — не уточняется, но одним из возможных факторов может быть использование в ноутбуке платформы Qualcomm Snapdragon X, которая опирается на архитектуру на базе Arm вместо традиционных процессоров x86 от Intel и AMD.

Хотя чипсеты Arm обеспечивают лучшую энергоэффективность и время автономной работы, некоторые игры и приложения для Windows все еще толком не оптимизированы под него.

К тому же Microsoft предлагает версию Surface Laptop 7 с процессором Intel, что может побуждать покупателей возвращать ранее купленные устройства с Snapdragon X в пользу модели с более привычным чипом. У других моделей Surface такой желтой отметки на Amazon нет, пишет Windows Central.

По данным исследовательской компании Canalys, мобильные ПК на основе Snapdragon X занимают менее 1,5% доли рынка от общего количества девайсов с ОС Windows. В 3-м квартале 2024 года Qualcomm продала около 720 000 устройств Snapdragon X, что составляет всего 0,8% всех проданных ПК.

В прошлом году Microsoft анонсировала новый бренд Copilot Plus — так будут называться ноутбуки с интегрированной поддержкой ИИ. Первыми устройствами серии стали две модели Surface Laptop на базе Qualcomm Snapdragon X Elite, которые позиционируются в качестве прямых конкурентов MacBook Air.

УНІАН По материалам:

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