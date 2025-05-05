Владельцы грузовиков уплатили 41 миллион гривен штрафов в 2025 году — Finance.ua

Владельцы грузовиков уплатили 41 миллион гривен штрафов в 2025 году
За первый квартал в бюджет поступило 41,3 млн грн благодаря работе комплексов автоматического взвешивания грузовиков Weigh-in-Motion (WIM).
Об этом сообщили в Государственном агентстве обновления и развития инфраструктуры.
Система мониторинга нагрузки на ось и общую массу транспортных средств на дорогу WIM может круглосуточно контролировать движение и автоматически фиксировать нарушения.
Данные автоматически передаются в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, где обрабатываются инспекторами.
Больше всего нарушений зафиксировано в трех областях: Киевская — 623, Днепропетровская — 279 и Полтавская — 132.
Речь идет о превышении установленных законодательством габаритно-весовых норм грузовиками. Они увеличивают риск аварий и вредят дорогам и мостам.
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