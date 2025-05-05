Владельцы грузовиков уплатили 41 миллион гривен штрафов в 2025 году — Finance.ua

Владельцы грузовиков уплатили 41 миллион гривен штрафов в 2025 году Сегодня 09:44

За первый квартал в бюджет поступило 41,3 млн грн благодаря работе комплексов автоматического взвешивания грузовиков Weigh-in-Motion (WIM).

Об этом сообщили в Государственном агентстве обновления и развития инфраструктуры.

Система мониторинга нагрузки на ось и общую массу транспортных средств на дорогу WIM может круглосуточно контролировать движение и автоматически фиксировать нарушения.

Данные автоматически передаются в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, где обрабатываются инспекторами.

Больше всего нарушений зафиксировано в трех областях: Киевская — 623, Днепропетровская — 279 и Полтавская — 132.

Речь идет о превышении установленных законодательством габаритно-весовых норм грузовиками. Они увеличивают риск аварий и вредят дорогам и мостам.

borgexpert По материалам:

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