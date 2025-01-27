Вкладчики получили более 141 млн грн возмещения за 2024 год — Finance.ua
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Вкладчики получили более 141 млн грн возмещения за 2024 год

Кредит&Депозит
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Вкладчики получили более 141 млн грн возмещения за 2024 год
Вкладчики получили более 141 млн грн возмещения за 2024 год
Более 141 млн грн возмещения получили вкладчики за 2024 год.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«В 2024 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 141,4 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам банков, которые выводятся с рынка. Фонд рассчитался со всеми вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24 февраля 2022 года, обратившимися за причитающимися им выплатами», — сказано в сообщении.
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В целом с начала полномасштабного вторжения восемь банков оказались в ликвидации, один — АО «Сенс Банк» — национализирован. Это дочерние структуры российских банков АО «МР Банк» и ПАО «Проминвестбанк», ликвидация которых начата 25 февраля 2022 года, а также АО «Айкос Банк», АО «АКБ «Конкорд», АО «Мегабанк», АО «Банк Сич», АО «Банк Форвард» и АО «Укрстройинвестбанк», на которые распространяется норма законодательства о стопроцентном гарантировании вкладов, включая проценты.
Еще один банк, АО «Коминвестбанк», признан НБУ неплатежеспособным 5 декабря 2024 года, с 6 декабря 2024 года Фонд ввел временную администрацию и со 2 января 2025 года начаты гарантированные выплаты вкладчикам по договорам банковского вклада.
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В течение декабря 2024 года Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 2,9 млн грн. В частности, 0,9 млн грн получили вкладчики АО «Мегабанк», 0,7 млн грн — АО «МР Банк», 0,4 млн грн — АО «Укрстройинвестбанк».
Всего с начала основания Фонда по 1 января 2025 года сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,7 млрд грн. Выплачено 96% гарантированного возмещения сумм.
По материалам:
Finance.ua
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