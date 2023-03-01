Вкладчикам Форвард Банка начинают выплату средств — Finance.ua

Вкладчикам Форвард Банка начинают выплату средств
С 1 марта 2023 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплату средств вкладчикам АО «Банк Форвард».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«С 1 марта 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплату средств вкладчикам АО „Банк Форвард“: по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 7 февраля 2023 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета)», — говорится в сообщении.
Денежные средства по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне, пересчитанные по курсу НБУ по состоянию на конец 7 февраля 2023 года.
Как и где получить средства
Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда.
Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.
Дистанционные выплаты производят 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, банк «Пивденный» и ПУМБ.
Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в избранное отделение банка-агента с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.
Возмещение на основании доверенности
Возмещение на основании доверенности осуществляется при предоставлении представителем вкладчика паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность, и доверенности (нотариально заверенной копии доверенности).
Получение средств на основании свидетельства о праве на наследство
Для получения средств на основании свидетельства о праве на наследство наследникам сначала необходимо предоставить в Фонд:
- подписанное заявление о выплате гарантированной суммы возмещения;
- заверенную личной подписью наследника вкладчика копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наследника вкладчика, — с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номер, наименование или код органа, выдавшего документ, дату выдачи;
- копию документа, выданного контролирующим органом, удостоверяющего регистрацию наследника вкладчика в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, или копию страницы паспорта, в котором контролирующим органом сделана отметка о наличии права проводить любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта.
- оригинал или нотариально заверенную копию документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства;
- нотариально заверенную копию доверенности — в случае обращения в Фонд представителя наследника вкладчика.
Напомним, 7 февраля 2023 года Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО «Банк Форвард» к категории неплатежеспособных.
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