Вкладчикам Форвард Банка начинают выплату средств — Finance.ua

Вкладчикам Форвард Банка начинают выплату средств Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

Вкладчикам Форвард Банка начинают выплату средств

С 1 марта 2023 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплату средств вкладчикам АО «Банк Форвард».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«С 1 марта 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплату средств вкладчикам АО „Банк Форвард“: по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 7 февраля 2023 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета)», — говорится в сообщении.

Денежные средства по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне, пересчитанные по курсу НБУ по состоянию на конец 7 февраля 2023 года.

Как и где получить средства

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда , подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда.

Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты производят 4 банка-агента: ПриватБанк , Укргазбанк, банк «Пивденный» и ПУМБ.

Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в избранное отделение банка-агента с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

Возмещение на основании доверенности

Возмещение на основании доверенности осуществляется при предоставлении представителем вкладчика паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность, и доверенности (нотариально заверенной копии доверенности).

Получение средств на основании свидетельства о праве на наследство

Для получения средств на основании свидетельства о праве на наследство наследникам сначала необходимо предоставить в Фонд:

подписанное заявление о выплате гарантированной суммы возмещения;

заверенную личной подписью наследника вкладчика копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наследника вкладчика, — с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номер, наименование или код органа, выдавшего документ, дату выдачи;

копию документа, выданного контролирующим органом, удостоверяющего регистрацию наследника вкладчика в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, или копию страницы паспорта, в котором контролирующим органом сделана отметка о наличии права проводить любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта.

оригинал или нотариально заверенную копию документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства;

нотариально заверенную копию доверенности — в случае обращения в Фонд представителя наследника вкладчика.

Напомним, 7 февраля 2023 года Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО «Банк Форвард» к категории неплатежеспособных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.