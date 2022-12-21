Visa разработает технологию, которая поможет пользователям планировать отправку автоматических криптоплатежей — Finance.ua

Visa разработает технологию, которая поможет пользователям планировать отправку автоматических криптоплатежей 21.12.2022, 00:19 — Финтех и Карты

Visa разработает технологию, которая поможет пользователям планировать отправку автоматических криптоплатежей

Платежный гигант Visa видит перспективы в блокчейне Ethereum. Компания планирует с его помощью внедрить автоматические криптоплатежи.

Команда платежного оператора подробно рассказала, как при поддержке Visa пользователи ETH смогут планировать автоматические платежи с криптокошельков с самостоятельным хранением. Пока это невозможно, однако разработчики Ethereum разрабатывают технологию Account Abstraction, которая позволит учетным записям пользователей функционировать как смарт-контракты и иметь функции запланированного выполнения.

«Мы намерены активно участвовать в разработке технических инноваций, происходящих в криптовалютной отрасли. И самый лучший способ сделать это — заняться практикой, углубившись в инфраструктуру Web3 и протоколы блокчейна. Мы уверены, что в будущем эти отрасли будут чрезвычайно важны для платежей», — сказала глава отдела CBDC и протоколов Visa Кэтрин Гу.

Пока эти технологии находятся в зачаточном состоянии, отметила Гу, но в будущем из них может вырасти нечто большее. Для этого необходимо провести много исследований по главным аспектам платежей — безопасность и масштабируемость.

Ранее генеральный директор Visa Альфред Эл Келли заявил, что ожидает сильного наплыва потребителей на рынке криптокарт, поэтому отрасли необходима эффективная законодательная база.

cryptomisto По материалам:

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