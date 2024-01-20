Виртуальная карта банка: зачем ее открывать пенсионеру — Finance.ua

Виртуальная карта банка: зачем ее открывать пенсионеру Сегодня 12:08 — Финтех и Карты

Виртуальная карта банка: зачем ее открывать пенсионеру

Несмотря на войну, украинские продолжают получать пенсии и соцвыплаты. Для дальнейшего получения выплат пенсионеры должны пройти процедуру идентификации. Многие пенсионеры прошли эту процедуру через мобильную связь.

Пока нет ясности в процессе выплаты пенсий после завершения процедуры установления личности получателя. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что необходимо открыть виртуальную карту в банке на имя лица, ожидающего получения пенсии. Издание «На пенсии» рассказало , как это можно сделать.

Зачем пенсионеру нужна виртуальная карта

Для регистрации карты необходимо пройти процедуру видеоидентификации. Это может быть выполнено сотрудником банка, который сделает фотографию с паспортом у держателя карты, или самостоятельно путем отправки сфотографированных документов по ссылке, которую предоставит банк. После регистрации человек может получить виртуальную карту и передать информацию о ней в ПФУ.

Однако следует помнить, что со счета необходимо совершать транзакции, чтобы на него начислялись деньги. Если же будет возможность посетить территорию под контролем Украины, владелец сможет получить физическую карту в отделении банка. При этом потребуется паспорт и идентификационный код.

Как зарегистрировать виртуальный счет в банке

Код для регистрации может быть передан по видеозвонку по Telegram через приложение банка. Необходимо обратиться за получением кода в процессе регистрации.

Для регистрации потребуется предъявить ИНН и один из следующих документов:

паспорт;

ID-карту;

загранпаспорт;

вид на постоянное жительство;

временное удостоверение на постоянное жительство, если в графе «Действительно до» указано «бессрочно»;

временное удостоверение гражданина Украины;

военный билет;

дипломатический паспорт.

Если вы отказались от ИНН, потребуется предоставить фото документа, где указано об отказе.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Дзеркало Тижня По материалам:

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