Виртуальная карта банка: зачем ее открывать пенсионеру — Finance.ua

Виртуальная карта банка: зачем ее открывать пенсионеру
Несмотря на войну, украинские продолжают получать пенсии и соцвыплаты. Для дальнейшего получения выплат пенсионеры должны пройти процедуру идентификации. Многие пенсионеры прошли эту процедуру через мобильную связь.
Пока нет ясности в процессе выплаты пенсий после завершения процедуры установления личности получателя. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что необходимо открыть виртуальную карту в банке на имя лица, ожидающего получения пенсии. Издание «На пенсии» рассказало, как это можно сделать.
Зачем пенсионеру нужна виртуальная карта
Для регистрации карты необходимо пройти процедуру видеоидентификации. Это может быть выполнено сотрудником банка, который сделает фотографию с паспортом у держателя карты, или самостоятельно путем отправки сфотографированных документов по ссылке, которую предоставит банк. После регистрации человек может получить виртуальную карту и передать информацию о ней в ПФУ.
Однако следует помнить, что со счета необходимо совершать транзакции, чтобы на него начислялись деньги. Если же будет возможность посетить территорию под контролем Украины, владелец сможет получить физическую карту в отделении банка. При этом потребуется паспорт и идентификационный код.
Как зарегистрировать виртуальный счет в банке
Код для регистрации может быть передан по видеозвонку по Telegram через приложение банка. Необходимо обратиться за получением кода в процессе регистрации.
Для регистрации потребуется предъявить ИНН и один из следующих документов:
- паспорт;
- ID-карту;
- загранпаспорт;
- вид на постоянное жительство;
- временное удостоверение на постоянное жительство, если в графе «Действительно до» указано «бессрочно»;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- военный билет;
- дипломатический паспорт.
Если вы отказались от ИНН, потребуется предоставить фото документа, где указано об отказе.
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